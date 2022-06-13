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【死因研訊】菲傭僱主住所死亡死因續訊　勞工主任指從無收過死者求助

社會 14:34 2022/06/13

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勞工處高級勞工事務主任（外籍家庭傭工）馮麗卿。（楊詠渝攝）

46歲菲傭於2016年來港工作近4個月後於住所去世，死因研訊今（13日）續。勞工處高級勞工事務主任今供稱，處方從未收到有關本案死者的任何求助，主任又指，勞工法例並無列明外傭的標準工時。

勞工處高級勞工事務主任（外籍家庭傭工）馮麗卿今供稱，勞工處就本案死者Leonita Quinto Arcillas（46歲）的個案，從未收到任何求助。死因裁判官問及，有關外傭與僱主之間的糾紛，多數會牽涉中介，處方與中介又有否溝通？馮回應指，處方會透過發牌制度以規範中介，但處方收到的極端投訴個案不多，若然中介違反實務守則，可被吊銷牌照。

關於僱傭就工時的糾紛，馮指出勞工法例中並沒有列明外傭的標準工時。家屬一方問及若有外傭被要求工作至晚上11至12時，是否屬於苛待。馮回應指處方會先了解情況，可能為僱傭雙方安排調停會議。

入境處總入境事務主任謝展鵬。（楊詠渝攝）

負責審批外傭來港工作簽證的入境處總入境事務主任謝展鵬今供稱，他於2017年4月10日收到涉案死者的僱主遞交終止合約通知書，原因是外傭死亡，而在此之前，處方從未收到任何針對涉案僱主及其家人的投訴。

死因研訊主任問及，若僱主涉對外傭提供不足夠的食物和休息，會否影響批發簽證。謝指出有關工作安排糾紛，外傭應先向勞工處求助，如證實真有其事，入境處在批簽證時亦會考慮，若情況極端，處方或拒批簽證。

死者Leonita Quinto Arcillas於2016年由菲律賓來港擔任家庭傭工近4個月後於住所去世，其間疑因工作導致睡眠時間只有約3小時，並出現頭痛及背痛情況，呈交離職通知書後期間離世。早前庭上透露，死者的僱主已於今年初移民。

聆訊明(14日)續。

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記者：楊詠渝

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