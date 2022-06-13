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【賽馬會】馬會即日起至7月30日招募賽事見習學員　須年滿15歲並已完成中三或以上課程【附報考詳情】

社會 14:44 2022/06/13

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馬會即日起至7月30日招募賽事見習學員，須年滿15歲並已完成中三或以上課程。（資料圖片）

香港賽馬會賽馬人才培訓中心旗下見習騎師學校由即日起至7月30日星期六，招募新一屆「賽事見習學員」。報考賽事見習學員詳情即看：【下一頁

投考賽事見習學員必須年滿15歲並已完成中三或以上課程，性格積極進取，做事專注及勤奮，以及熱愛體育運動。學員的身高沒有規限，見習騎師體重是105磅，策騎員約125磅。見習騎師學校的騎術教練將於7月及8月分批舉行策騎及體能測試，挑選具潛質的申請者安排入住體驗營，當中表現最佳的25位將獲取錄。申請者毋須具備策騎經驗。

加入賽事見習學員行列，將來除有機會成為騎師外，也可以在其他賽馬工作崗位上盡展所長，例如策騎員、獸醫事務技術員、馬術事務助理、釘甲匠，以及賽事見習行政助理等。

馬會提供的賽馬證書課程，除了培訓學員的騎術技巧外，同樣重視他們的學術知識，以至品格修養等各方面的培育。獲取錄的學員必須攻讀賽馬證書課程。該課程由賽馬人才培訓中心規劃及制定，內容涵蓋騎術理論與訓練、馬匹料理、馬房管理、英文、運動科學、音樂、資訊科技，以及個人財務管理等。

學員於完成有關課程後，將獲取等同香港學術及職業資歷評審局評核的第一級至第三級認可資歷，提升競爭力。此外，學員也有機會獲派前往海外受訓，體驗不同文化，擴闊國際視野。

自1972年起，香港賽馬會開辦有系統的賽馬專業培訓課程已有50年歷史，歷屆畢業學員中，不少已成為蜚聲國際的騎師及練馬師，包括由傳奇騎師轉為練馬師的告東尼、冠軍練馬師葉楚航與姚本輝、本地前領騎師蔡明紹、何澤堯及梁家俊。

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記者：黃穎津

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