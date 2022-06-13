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【大學收生】恒大課程諮詢日周六舉行　即場面試可爭取最後一輪有條件取錄

社會 14:57 2022/06/13

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

香港恒生大學課程諮詢日將於周六（18日）舉行。（資料圖片）

香港恒生大學課程諮詢日將於周六（18日）舉行，設近30場不同主題的講座及工作坊，並設課程展覽及校園導覽等，助應屆文憑試（DSE）考生及家長掌握最新課程及入學資訊。

當日主題講座及工作坊包括「彭博遊戲-通過遊戲應用彭博終端機來摘取金融市場的資訊」、「多媒體新聞製作工作坊」、「人工智能工作坊」、「Marvel電影影響力的秘密？由哲學、政治與經濟的角度看」及「精彩紛呈的數碼娛樂翻譯世界」等。

恒大表示，有興趣親臨恒大校園參加課程諮詢日的人士，可於網上報名登記。部份活動設有網上直播。

參加者亦可於諮詢日即場報名及進行入學面試，在活動當日完成報名程序（包括網上報名及繳交報名費）而合資格的申請人，有機會於7月初獲發最後一輪有條件取錄。恒大網站載有「課程諮詢日2022」詳情及登記方法。

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責任編輯：馮琪雅

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