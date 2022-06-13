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【消費券】無意轉會市民毋須進行任何手續　轉會登記期6月23日開始為期一個月

社會 15:47 2022/06/13

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無意轉會市民毋須進行任何手續，轉會登記期6月23日開始為期一個月。（陳國峰攝）

財政司司長陳茂波今日（13日）舉行記者會公布2022年（第二階段）消費券計劃的詳情。政府資訊科技總監林偉喬及財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲同場出席。

陳茂波表示，無意轉會市民不用做任何登記手續，當局據先前遞交資料做審查，無問題便會發放消費券至有關賬戶。至於未登記或轉會市民要上網重新登記，登記期於6月23日開始，7月23日結束。全港亦有8個臨時服務中心協助市民登記，登記期內逢周一至周六，朝9晚6運作。

王學玲指，有意轉平台者，可於6月23日至7月23日開始登記期，市民可登入網上登記平台轉會，先輸入身份證號碼及簽發日期，系統會即時作簡單認證，並檢視是否為現有登記人。如為現有登記人，市民須回答3條保安問題，包括其聯絡電話、上次使用支付工具及賬戶相關號碼。如市民不打算轉換平台，當局會在登記期完結後1星期內，會就市民是否合資格發短訊通知市民。

王學玲又提醒，轉會申請遞交後，便不能再改變，她呼籲市民審慎選擇，把握1個月登記期，不必急於即時轉會。

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記者：黃穎津

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