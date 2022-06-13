【消費券】8月7日將發放第二期消費券2,000元　一文看清合資格人士及發放日期

▲ 財政司司長公布二○二二年（第二階段）消費券計劃。（林宇翔攝）

財政司司長陳茂波今日（13日）舉行記者會公布2022年（第二階段）消費券計劃的詳情。政府資訊科技總監林偉喬及財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲同場出席。

陳茂波指，參考立法會議員及社會人士意見，當局在合資格人士定義作調整，冀合理擴大受惠市民範圍。其中「有條件成為永久性居民的香港居民」可獲發放半額消費券，料30多萬人受惠。

新資格準則包括：

2022年6月13日或之前年滿18歲

在2022年6月13日為香港永久性居民、新來港人士，或並非前2類人士但有條件成為永久性居民的香港居民

不是已永久離開，或有意圖永久離開香港（詳情即看：【下一頁】）

5,000元消費券發放時間表（八達通）：

發放日期 第一期消費券：2,000元 8月7日 第二期消費券：2,000元 10月1日 第三期消費券：1,000元 合資格消費累積達4,000元，可於達標後下一個月16日發放

*合資格消費應於2022年11月30日至2023年3月31日或之前達到4,000元。

*第三期消費券會於2022年12月16日至2023年4月16日發放。

5,000元消費券發放時間表（AlipayHK、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & GO拍住賞、WeChat Pay HK）：

發放日期 到期日 第一期消費券：2,000元 8月7日 2023年2月28日 第二期消費券：3,000元 10月1日

新符合資格人士領取10,000元消費券時間表（八達通）：

第一期消費券：3,000元 8月7日 第二期消費券：3,000元 10月1日 第三期消費券：3,000元 12月1日 第四期消費券：1,000元 合資格消費累積達9,000元，可於達標後下一個月16日發放

*合資格消費應於2023年1月31日至5月31日或之前達到9,000元。

*第四期消費券會於2023年2月16日至6月16日發放

新符合資格人士領取10,000元消費券時間表（AlipayHK、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & GO拍住賞、WeChat Pay HK）：

發放日期 到期日 第一期消費券：3,000元 8月7日 2023年4月30日 第二期消費券：3,000元 10月1日 第三期消費券：4,000元 12月1日

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記者：黃穎津