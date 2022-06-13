  • 29°C
香港時間 : 2022613日 (週一) 17:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券】8月7日將發放第二期消費券2,000元　一文看清合資格人士及發放日期

社會 16:06 2022/06/13

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

財政司司長公布二○二二年（第二階段）消費券計劃。（林宇翔攝）

財政司司長陳茂波今日（13日）舉行記者會公布2022年（第二階段）消費券計劃的詳情。政府資訊科技總監林偉喬及財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲同場出席。

陳茂波指，參考立法會議員及社會人士意見，當局在合資格人士定義作調整，冀合理擴大受惠市民範圍。其中「有條件成為永久性居民的香港居民」可獲發放半額消費券，料30多萬人受惠。

新資格準則包括：

  • 2022年6月13日或之前年滿18歲
  • 在2022年6月13日為香港永久性居民、新來港人士，或並非前2類人士但有條件成為永久性居民的香港居民
  • 不是已永久離開，或有意圖永久離開香港（詳情即看：【下一頁】）

5,000元消費券發放時間表（八達通）：

  發放日期
第一期消費券：2,000元 8月7日
第二期消費券：2,000元 10月1日
第三期消費券：1,000元 合資格消費累積達4,000元，可於達標後下一個月16日發放

*合資格消費應於2022年11月30日至2023年3月31日或之前達到4,000元。

*第三期消費券會於2022年12月16日至2023年4月16日發放。

5,000元消費券發放時間表（AlipayHK、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & GO拍住賞、WeChat Pay HK）：

  發放日期 到期日
第一期消費券：2,000元 8月7日 2023年2月28日
第二期消費券：3,000元 10月1日

新符合資格人士領取10,000元消費券時間表（八達通）：

第一期消費券：3,000元 8月7日
第二期消費券：3,000元 10月1日
第三期消費券：3,000元 12月1日
第四期消費券：1,000元 合資格消費累積達9,000元，可於達標後下一個月16日發放

*合資格消費應於2023年1月31日至5月31日或之前達到9,000元。

*第四期消費券會於2023年2月16日至6月16日發放

新符合資格人士領取10,000元消費券時間表（AlipayHK、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & GO拍住賞、WeChat Pay HK）：

  發放日期 到期日
第一期消費券：3,000元 8月7日 2023年4月30日
第二期消費券：3,000元 10月1日
第三期消費券：4,000元 12月1日

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【消費券】本周四起於OK便利店首次以八達通領消費券　即獲贈20元OK現金券
今日 11:16
【消費券】本周四起於OK便利店首次以八達通領消費券　即獲贈20元OK現金券
【第二期消費券】 第二期消費券8月7日陸續發放發放　八達通分三次發放【不斷更新】
今日 16:09
【第二期消費券】 第二期消費券8月7日陸續發放發放　八達通分三次發放【不斷更新】
【疫苗通行證】醫管局門診今實施「疫苗通行證」　籲不符合資格市民不要因而放棄求醫
今日 12:09
【疫苗通行證】醫管局門診今實施「疫苗通行證」　籲不符合資格市民不要因而放棄求醫
【2022父親節】酒店應節套餐自助餐一覽　每位232元嘆五星酒店美式12吋巨型漢堡餐
今日 14:21
【2022父親節】酒店應節套餐自助餐一覽　每位232元嘆五星酒店美式12吋巨型漢堡餐
【大學收生】恒大課程諮詢日周六舉行　即場面試可爭取最後一輪有條件取錄
今日 14:57
【大學收生】恒大課程諮詢日周六舉行　即場面試可爭取最後一輪有條件取錄

你可能感興趣

【消費券】本周四起於OK便利店首次以八達通領消費券　即獲贈20元OK現金券
今日 11:16
【消費券】本周四起於OK便利店首次以八達通領消費券　即獲贈20元OK現金券
【第二期消費券】 第二期消費券8月7日陸續發放發放　八達通分三次發放【不斷更新】
今日 16:09
【第二期消費券】 第二期消費券8月7日陸續發放發放　八達通分三次發放【不斷更新】
【疫苗通行證】醫管局門診今實施「疫苗通行證」　籲不符合資格市民不要因而放棄求醫
今日 12:09
【疫苗通行證】醫管局門診今實施「疫苗通行證」　籲不符合資格市民不要因而放棄求醫
電子支付 林偉喬 陳茂波 財政預算案 財政司

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】葉蒨文點名力讚炎明熹　李克勤單依純首度同台合唱
18:17 2022/06/12
【聲生不息】葉蒨文點名力讚炎明熹　李克勤單依純首度同台合唱
【父親節2022】繼父病逝學懂珍惜眼前人　張彥博與生父關係更密切：只希望爸爸身體健康
16:57 2022/06/10
【父親節2022】繼父病逝學懂珍惜眼前人　張彥博與生父關係更密切：只希望爸爸身體健康
【十優校長】11歲由零學習中英文成皇仁10A狀元　45歲蔣濛任美國普渡大學校長
11:38 2022/06/12
【十優校長】11歲由零學習中英文成皇仁10A狀元　45歲蔣濛任美國普渡大學校長