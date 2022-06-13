【第五波疫情】消息：灣仔跳舞中心疑爆疫11人中招　染疫男導師曾教兩班

▲ 消息：灣仔跳舞中心疑爆疫11人中招，染疫男導師曾教兩班。

第五波疫情似有反彈跡象，有跳舞中心疑爆疫，據了解「Hong Kong Funky Dance Centre」位於灣仔的分校有師生染疫，包括一名跳舞導師。消息人士透露，爆疫課堂有13、14名學生，惟至今已有11名學生中招，其他課堂亦陸續有學生中招，灣仔中心昨日（12日）仍有開放。中心負責人向TOPick承認，指有學生及男導師快測陽性，惟有關分校昨起已暫停關閉，並已要求中心的師生不可到其餘兩間分校上堂或授課，另為安全起見，最快明天起會將暫停關閉所有分校，作深層清潔及消毒。

「Hong Kong Funky Dance Centre」灣仔中心有師生快測陽性，中心負責人吳先生向TOPick表示，該分校有學生及一名男導師早前各中心呈報指自己快測陽性，其中涉事男導師的最後上班日為上周二（7日），當日曾教授兩班學生，涉及人數未知。他說，男導師在課後發現自己是緊密接觸者，隨即已回家休息，沒有上課，而涉事中心昨天起亦已暫停關閉。

他強調，所有職員每天上班前均需作快速檢測，呈陰性才可上課，而該名男導師在家休息期間快測陽性，惟仍需待核酸覆核複檢；至於有多少名學生染疫，他回應指沒有確實數字，只稱有學生向中心呈報自己快測陽性。

在「Hong Kong Funky Dance Centre」的社交平台上，有留言直指班上有11人染疫，而中心回覆留言指：「我們各中心每天都有以消毒劑進行日常清潔，因為該老師剛接種疫苗，我們在發現老師懷疑感染當日已於中心進行深層消毒。中心亦於老師懷疑感染當天已個別通知曾上該老師課堂的同學暫停回中心上課作自我隔離，並要求他們保持每天檢測以跟進情況。」

吳先生在回應染疫人數時，指暫未有確實感染人數，但強調所有師生在上課時都需要佩戴口罩，而且課室亦有標記提醒需保持1.5米距離，又重申理論上師生及學生在課堂上不會有緊密接觸，而事發後已要求灣仔中心的師生不可到其餘兩間分校上堂或授課。

他又說，現時暫沒收到衞生署的通知有師生確診，而為安全起見，將打算由明天起會關閉其餘兩間位於觀塘及佐敦的分校數天，作消毒及清潔，料最快今天通知受影響師生。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩