【第五波疫情】今日新增737宗感染個案　104宗屬輸入個案【不斷更新】

▲ （曾耀輝攝）

本港疫情反覆，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（13日）出席記者會，交代最新疫情。

消息：灣仔跳舞中心疑爆疫11人中招 染疫男導師曾教兩班

【17:08】

就有消息指灣仔跳舞中心疑有爆發，歐家榮表示，手頭上未有資料，需要再跟進。

【17:06】

何文田地盤有3人染疫，暫時未有出現大規模爆發。

【16:52】疫情評估

對於現時港大的病毒即時繁殖率為2.03，歐家榮表示，確診數字較兩周前有明顯的升幅，而且在眾多指標亦有明顯升幅，不排除一段時間後，或會上升至低四位數。他指，隨着社交距離放寬，個案上升是預期之內，會密切留意會否持續上升，但住院率及死亡率未有明顯上升，他認為代表本港仍有群體免疫力，但仍有不少市民染疫康復後未有接種疫苗，呼籲他們要盡快接種疫苗。。

【16:50】

歐家榮指，BA.2.12.1半數個案源頭不明，分布在全港15個不同地區。

【16:46】

歐家榮指，相信麗豪航天城酒店首名染疫的員工是被住客傳染，而中心在6月8日已要求酒店所有員工進行核酸測試，6月9日的結果為全部陰性，但其後有員工在6月10日快測陽性。

【16:44】聯合醫院4人染疫

聯合醫院3名護士及1名支援人員確診。

【16:42】麗豪航天城2名清潔工確診

麗豪航天城2名清潔工確診，其中1人涉BA.4或BA.5，兩人須負責入房進行清潔（詳情即看【下一頁】）。

【16:40】RACKS CITY酒吧再多3宗個案；上環蘇杭街62號FLM增7宗

中環雲咸街雲明行2樓RACKS CITY酒吧再多3宗個案，累計21人確診；上環蘇杭街62號FLM增7宗，包括1名員工，累計24人確診（詳情即看【下一頁】）。

【16:35】學校今錄得275宗陽性個案

學校今錄得275宗陽性個案，220屬今日呈報，共涉及216名學生及59名教職員，分別來自193間學校，4間學校出現群組感染（詳情即看【下一頁】）。

【16:35】無新增死亡個案

本港沒有新增死亡個案，累計第5波疫情共有9,177宗死亡個案。

【16:32】扶康會悅群之家有爆發

今日新增5宗院舍個案，涉及一間殘疾人士院舍，為香港仔扶康會悅群之家，有3間個案在同一間房，另外2人在不同房間，5人都有在社區活動，相信感染源頭來自社區。

【16:30】今日新增737宗確診

本港今日新增737宗確診，當中305宗屬核酸陽性、快測陽性經核酸檢測覆核有432宗，今波疫情累計達120.7萬宗確診；另今日錄得104宗輸入個案，有54宗在抵港時發現陽性，有41宗個案在檢疫酒店發現，有9宗在完成酒店檢疫期後檢測陽性，有5宗CT值較高，當局認為有機會是復陽個案；其餘4宗CT值較低，有機會是本地個案。

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記者：TOPick 港聞組