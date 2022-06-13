【學校疫情】今錄275宗學校呈報陽性個案　4間學校現群組感染

▲ 本港疫情持續。（資料圖片）

本港疫情稍有反彈，今（13日）新增737宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席記者會，交代最新疫情。

歐家榮說，學校今錄得275宗陽性個案，220屬今日呈報，共涉及216名學生及59名教職員，分別來自193間學校。4間學校出現群組感染，包括上水曾梅千禧學校2E班有4宗個案；黃埔花園德寶中英文幼稚園UKB上午班3名學生陽性；屯門建生浸信會白普理幼兒園K2班有兩名學生及兩名教師陽性；北區International College Hong Kong 9.3班有3名學生陽性，所有涉事班級要停課一周。

英基港島中學有6名教師快測陽性，他們曾出席同一個會議，同場共有15人，其他人士須家居檢疫。

至於早前出現確診的學校再有新增個案，保良局林文燦英文小學4B班再多1名學生確診、6A班再多1宗；香港培道小學2C班亦增2宗個案，有關班級早前已有確診個案。荃灣心怡天地幼稚園新增一班上午班有學生感染，涉及兩人。

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記者：黃悅晴