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【呈分試】備戰常識科呈分試時事題　2022年上半年25件國際大事

09:00 2022/06/20

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

備戰呈分試常識科時事題，複習2022年上半年25件國際大事。

呈分試成績關於到學生的升中選校，是小學生涯中最重要的考試。今年受疫情影響，小五第一次呈分試延至6月底舉行，中文、英文及數學的成績固然重要，不過常識科亦不容忽視。

要在呈分試常識科取得佳績，除了溫習課文內容和操卷，更需要幫子女複習時事題。有見及此，TOPick整理了2022年1至5月的25件國際大事，助家長及學生溫故知新。

當溫習以下的國際大事後，TOPick亦製作了1至5月時事題練習，家長可讓子女在家熟習考試題型，提升應試技巧及速度，測考自然更得心應手。

【前往下載練習工作紙】https://bit.ly/3zr6yQM

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