【變種病毒】再多21宗疑染BA.2.12.1個案　何文田中九龍幹線地盤工作錄3宗個案

▲ 今日再多21宗個案為疑染BA.2.12.1的個案。

本港今日（13日）新增737宗確診個案，其中104宗是輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會。

Omicron BA.2.12.1流入社區，歐家榮表示，今日再多21宗個案為疑染BA.2.12.1的個案，包括2宗輸入個案，其餘為本地個案，分別居四海大廈、屯門龍門居第10座、馬鞍山新港城B座、黃大仙下邨等。

當局又另發現有3宗個案是在同一地盤工作，涉何文田佛光街中九龍幹線地盤，其中2人疑染疫BA.2.12.1，而地盤早前已有確診個案，他們會共同更衣室等，已建議相關職員做檢測；而地盤的人數仍有待調查。

他又說，現時有愈來愈多沒有源頭的個案，顯示有隱形傳播，本港至今累計錄140宗感染個案，當中40宗是源頭不明，分布全港各區，形容是散發性，強調會密切注視有關情況，指如許何會將其家人送檢疫中心。

另外，BA.4或BA.5個案增6宗，其實4宗是輸入個案、2宗是本地個案。即看：【下一頁】

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩