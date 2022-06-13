【第五波疫情】港大即時繁殖率升至2.03　歐家榮：社區傳播增加屬預期之內

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（曾耀輝攝）

第五波疫情似有反彈跡象，今日新增737宗確診個案、再多21宗個案為疑染BA.2.12.1的個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，港大即時繁殖率升至2.03，指社區開始有傳播增加的情況，屬預期之內，而新增的數字比前兩周已有明顯的升幅，但強調看不到入院率或死亡個案有升幅，強調會留意疫情是繼續上升或維持現有水平。

他又指本港的群體免疫率有一定程度，即使染疫都只是輕症，又指很多市民在今波疫情染疫、已得到「康復碼」，呼籲曾染疫而又未打針的人士要盡快接種疫苗。

至於被問到是否需要收緊社交距離措施，他表示當開始復常生活後，人與人之間會更多聚會，最重要是重症及死亡個案是否有上升趨勢。

他又說，當局會參考該地區或大廈在短時間內的確診個案數目及大廈污水病毒含量作圍封指標，而過去一至兩周在圍封強檢大廈找到很多個案，「即使沒有找到很多個案都不代表不值得做」。他又指，不排除會在一段時間後，確診數字會升至四位數字，料與防疫措施放寬是相關。

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責任編輯：郭詩詩