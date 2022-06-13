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【海外交流】港大銜接計劃助學生到海外進修　4年級生赴牛津大學交流參與漸凍人研究

社會 16:13 2022/06/13

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

主修心理學的社會科學四年級學生雷栩華。（曾耀輝攝）

香港大學透過「本科課程銜接海外大學計劃」，為學生提供多元化海外學習機會。主修心理學的社會科學四年級學生雷栩華（Krisya），透過銜接課程，先後到芝加哥大學、倫敦大學學院等，跟隨在心理和神經科學領域領先研究的團隊實習。她更獲獎學金遠赴牛津大學修讀心理學及神經科學課程，並參與納菲爾醫學院臨床神經科學教授Prof. Kevin Talbot帶領的漸凍人研究項目。

由最初只想成為臨床心理學家，Krisya說未來會向心理學、神經科學等方面發展，冀能為病人帶來更有效的治療方案。對於參與漸凍人項目，她表示讀中學時已對研究人腦和心理學感興趣，亦希望嘗試一些特別的課題。她補充，只要展示學習的熱誠，校方就願意讓學生有更多的嘗試，而外國的教學模式也讓她印象深刻，她曾試過和教授一對一討論課業一個小時，甚至課後相約一起吃飯再繼續討論。

港大醫學院生物醫學學士課程畢業生唐志杰。（曾耀輝攝）

港大醫學院生物醫學學士課程畢業生唐志杰（Aaron），亦通過課程的銜接計劃，在修業期間到英國愛丁堡大學淺嘗獸醫課程，清楚自己志向，修畢港大課程後再赴愛丁堡大學，以7年完成生物醫學學士和獸醫學學士兩個學位，現在港執業獸醫，成功圓了做獸醫的夢想。

Aaron自小就和動物有緣分，與家人飼養了龜、雀鳥、倉鼠等不同動物，並萌生做獸醫的念頭。他說在英國的實習經歷，更讓他有機會醫治英女皇的馬匹，以及各種各樣的珍禽異獸，讓他大開眼界。畢業後他選擇回港發展，在獸醫診所負責急症，Aaron說他在英國實習時亦曾接觸動物急症服務，曾見過有些動物送院時已昏迷，最終被救回，形容過程驚險但有滿足感。

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記者：何彤茜

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