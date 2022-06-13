【回到戀愛終結時】池松壯亮+伊藤沙莉新作上映　致敬占渣木殊《三個藍月亮》

▲ 《回到戀愛終結時》

由池松壯亮和伊藤沙莉主演電影《回到戀愛終結時》將於6月16日上映，影片以2021年新冠疫情肆虐下、正在舉行奧運會的東京為開首，時間年復一年倒退，追溯因傷患而放棄舞蹈生涯的佐伯照生（池松壯亮飾）與的士司機野原葉（伊藤沙莉飾）6年間的愛情故事。

日前（6月11日） ，電影公司請來藝文記者黃子翔（水月一），並邀得浪人劇場創辦人譚孔文 (Alex) 作映後分享嘉賓。

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在分享期間，觀眾都對《回到戀愛終結時》反覆重現美國獨立電影導演占渣木殊（Jim Jarmusch）執導的《三個藍月亮》（Mystery Train）和《世界呢分鐘》（Night on Earth）表示十分驚喜。

電影男女主角照生和小葉都是《世界呢分鐘》的粉絲，更於的士裡摸仿 Winona Ryder 及 Gena Rowlands在《世界呢分鐘》經典片段。

導演松居大悟特意邀請曾於《三個藍月亮》裡飾演身在美國的日本遊客JUN、日本影帝永瀨正敏參演，飾演另一時空裡的JUN，重現當時角色造型！導演安排《回到戀愛終結時》裡面苦等愛人的 JUN 胸口插上花朵，花朵在時間倒退的過程中會逐漸枯萎，觀影時請不妨留意。

此外由日本話題性樂隊CreepHyp《回到戀愛終結時》電影片尾曲令觀眾留下深刻印象。CreepHyp出過多張暢銷專輯，IG累積超過25萬粉絲！

樂隊從電影《世界呢分鐘》取得靈感，2020年推出歌曲NIGHT ON THE PLANET，松居大悟聽過後，隨即閃起將歌曲拍成電影的念頭。CreepHyp主音尾崎世界觀更在《回到戀愛終結時》參與演出。

此外，現在購買《回到戀愛終結時》戲票2張即送一套4款《回到戀愛終結時》精美電影明信片。（先到先得，送完即止）