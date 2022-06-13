  • 29°C
香港時間 : 2022613日 (週一) 17:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【回到戀愛終結時】池松壯亮+伊藤沙莉新作上映　致敬占渣木殊《三個藍月亮》

娛樂 16:19 2022/06/13

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

《回到戀愛終結時》

由池松壯亮和伊藤沙莉主演電影《回到戀愛終結時》將於6月16日上映，影片以2021年新冠疫情肆虐下、正在舉行奧運會的東京為開首，時間年復一年倒退，追溯因傷患而放棄舞蹈生涯的佐伯照生（池松壯亮飾）與的士司機野原葉（伊藤沙莉飾）6年間的愛情故事。

日前（6月11日） ，電影公司請來藝文記者黃子翔（水月一），並邀得浪人劇場創辦人譚孔文 (Alex) 作映後分享嘉賓。

【壯志凌雲2】上映兩周全球票房逾27億港元　TopGun過來人爆角色callsign秘密

最新影片推介：黃婉華專訪

在分享期間，觀眾都對《回到戀愛終結時》反覆重現美國獨立電影導演占渣木殊（Jim Jarmusch）執導的《三個藍月亮》（Mystery Train）和《世界呢分鐘》（Night on Earth）表示十分驚喜。

電影男女主角照生和小葉都是《世界呢分鐘》的粉絲，更於的士裡摸仿 Winona Ryder 及 Gena  Rowlands在《世界呢分鐘》經典片段。

導演松居大悟特意邀請曾於《三個藍月亮》裡飾演身在美國的日本遊客JUN、日本影帝永瀨正敏參演，飾演另一時空裡的JUN，重現當時角色造型！導演安排《回到戀愛終結時》裡面苦等愛人的 JUN 胸口插上花朵，花朵在時間倒退的過程中會逐漸枯萎，觀影時請不妨留意。

此外由日本話題性樂隊CreepHyp《回到戀愛終結時》電影片尾曲令觀眾留下深刻印象。CreepHyp出過多張暢銷專輯，IG累積超過25萬粉絲！

樂隊從電影《世界呢分鐘》取得靈感，2020年推出歌曲NIGHT ON THE PLANET，松居大悟聽過後，隨即閃起將歌曲拍成電影的念頭。CreepHyp主音尾崎世界觀更在《回到戀愛終結時》參與演出。

此外，現在購買《回到戀愛終結時》戲票2張即送一套4款《回到戀愛終結時》精美電影明信片。（先到先得，送完即止）

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【壯志凌雲2】珍妮花康納莉由細靚到大　由玉女到大膽演出再成實力派女星
19:55 2022/05/27
【壯志凌雲2】珍妮花康納莉由細靚到大　由玉女到大膽演出再成實力派女星
【香港電影】Anson Lo競逐民選影帝　MIRROR隊長Lokman提名最佳男配角
16:04 2022/05/25
【香港電影】Anson Lo競逐民選影帝　MIRROR隊長Lokman提名最佳男配角
【金像奬2022】古天樂謝君豪爭最佳男配　廖子妤憑《梅艷芳》《智齒》入圍
17:35 2022/06/07
【金像奬2022】古天樂謝君豪爭最佳男配　廖子妤憑《梅艷芳》《智齒》入圍

你可能感興趣

【壯志凌雲2】珍妮花康納莉由細靚到大　由玉女到大膽演出再成實力派女星
19:55 2022/05/27
【壯志凌雲2】珍妮花康納莉由細靚到大　由玉女到大膽演出再成實力派女星
【香港電影】Anson Lo競逐民選影帝　MIRROR隊長Lokman提名最佳男配角
16:04 2022/05/25
【香港電影】Anson Lo競逐民選影帝　MIRROR隊長Lokman提名最佳男配角
【金像奬2022】古天樂謝君豪爭最佳男配　廖子妤憑《梅艷芳》《智齒》入圍
17:35 2022/06/07
【金像奬2022】古天樂謝君豪爭最佳男配　廖子妤憑《梅艷芳》《智齒》入圍
獨立電影 新冠肺炎疫情 日本 電影 導演

最高瀏覽

【聲生不息】葉蒨文點名力讚炎明熹　李克勤單依純首度同台合唱
18:17 2022/06/12
【聲生不息】葉蒨文點名力讚炎明熹　李克勤單依純首度同台合唱
【父親節2022】繼父病逝學懂珍惜眼前人　張彥博與生父關係更密切：只希望爸爸身體健康
16:57 2022/06/10
【父親節2022】繼父病逝學懂珍惜眼前人　張彥博與生父關係更密切：只希望爸爸身體健康
【十優校長】11歲由零學習中英文成皇仁10A狀元　45歲蔣濛任美國普渡大學校長
11:38 2022/06/12
【十優校長】11歲由零學習中英文成皇仁10A狀元　45歲蔣濛任美國普渡大學校長