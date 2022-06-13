【MIRROR成員】Ian預告將有新歌面世 　陳卓賢盼成為全能唱作人

▲ Ian很快又有新歌！

人氣組合MIRROR成員陳卓賢（Ian）的新歌《Got U》除與T-Ma攜手作曲外，歌詞、編曲部份都參與甚多，更兼任樂手，實行向全能唱作人方位進發。

今次是Ian首度與填詞人T-Rexx合作，但原來二人的創作過程，多以英文歌作主導，他更分享了今次《Got U》歌詞部份的創作經過：「我平時聽英文歌佔好大比重，聽到某隻英文歌嘅歌詞好啱《Got U》，就會成隻歌Share俾T-Rexx，跟住佢就會用佢嘅方法，再睇可唔可以轉番做廣東話歌詞，放喺歌入面，所以《Got U》，就有呢個元素喺入面。」

他又指，這是很有趣的溝通方式：「我亦有話佢聽想要乜嘢主題、感覺，但用唔 同語言嘅歌曲嚟做reference都幾得意。」

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《Got U》的靈感源頭

在作曲方面，繼《DWBF》及《搞不懂》，Ian再次與T-Ma合作，加上有了上兩次的經驗後，二人都十分了解對方的喜好，創作上亦有一定的默契，因而成就了《Got U》的誕生。

Ian憶述：「喺錄緊《留一天與你喘息》時，我哋已經決定咗用《Got U》嘅旋律，然後我哋上網聽下歌，聽完我就有啲諗法，T-Ma就話『Try it』，跟住就遞咗支結他畀我彈出嚟，錄咗入電腦，然後佢再砌啲嘢上去。」

他又大讚T-Ma很擅長這類曲風，故他們很快便完成了《Got U》的製作：「呢首係幾隨心但唔輕率嘅作品，喺好自然環境下生，然後有個Magic Moment促成呢個作品出現。」故Ian也多了編曲人的身份，在音樂路上的發展更見全面。

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將會再推出新歌

Ian還透露在《Got U》過後，於演唱之前，將會推出多一首個人作品。

他說:「今年嘅第3首歌喺拍攝《Got U》MV期間已經開始錄音， 所以如無意外會喺演唱會前會有多一隻歌出現。」

Ian又指新歌是其很喜歡的作品，令人非常期待：「寫完新歌嗰日都 幾興奮，返到屋企沖涼又聽，臨瞓前又聽，我好期待，希望大家都期待。」他亦表示，新歌跟《留一天與你喘息》及《Got U》截然不同，除了作曲以外，他還有參與填詞及其他部份，但詳情將會稍後慢慢揭曉。