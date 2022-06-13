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【超市大搜查】40款雪條熱量糖分大檢閱　營養師話你知減肥食雪糕點樣揀

17:56 2022/06/13

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

40款雪條熱量糖分大檢閱，營養師話你知減肥食雪糕點樣揀。

夏日炎炎，自然想吃雪糕、雪條消暑，不過吃得多又拍肥？TOPick檢視了市面40款雪條的熱量、脂肪及糖分，並請來請來「安曼營養健康管理」註冊營養師劉曼翎（Angela）分享減肥人士挑選雪糕、雪條的貼士。

TOPick是次搜羅市面40款雪條，根據包裝所示的營養標籤，列出它們的熱量、脂肪及糖分：

    點擊圖片放大
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Angela表示，揀選雪糕雪條時，主要建議注意三大方面，分別是熱量、飽和脂肪和糖分。她建議，減肥人士可選擇每一份熱量不超過130大卡、飽和脂肪不超過2克以及糖分不超過15克的雪糕、雪條。

在是次檢視的雪條中，符合以上標準的產品包括以下10款：

  • 雀巢 紅豆樂雪條
  • 雀巢 旺寶雪條
  • 雀巢 鷹嘜薑味奶條
  • 雀巢 鷹嘜紅豆奶條
  • DREYER’S 芒果熱情果乳酪條
  • DREYER’S 青提雪葩條
  • DREYER’S 白桃雪葩條
  • Bulla Frozen Yoghurt Raspberry
  • Bulla Frozen Yoghurt Strawberry
  • Bulla Frozen Yoghurt Passionfruit

Angela指出，沒有添加牛奶、忌廉等原料的雪條，一般脂肪會較低，整體熱量都會較低。而挑選時，除了看清營養成分，亦可留意配料表，

一般來說，水分排得前會比較好，因為代表糖分相對較低，有些糖分很高的雪條，第一個成分就是玉米糖漿，那些盡量可以避免。

她亦建議減肥人士避免選擇一些添加了珍珠、麻糬，或有朱古力脆皮的雪糕雪條，至於口味上，可避免選擇朱古力、以及芒果、榴槤、荔枝、菠蘿等熱帶水果口味。

另外，在吃雪條當天，可以減少半份奶製品的攝取；吃雪糕的當餐，亦可減少當餐的糖分攝取，例如粥、粉、麵、飯等。

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責任編輯：沈佩珊

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