【變種病毒】麗豪航天城酒店2名清潔工確診　其中1人涉BA.4或BA.5

▲ 麗豪航天城酒店2名清潔工確診。（資料圖片）

本港今（13日）新增737宗確診個案，檢疫酒店麗豪航天城酒店新增2名清潔工確診，其中一人屬BA.4或BA.5 個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今新增6宗涉BA.4或BA.5 的個案，其中2宗為本地個案。一宗涉早前確診、麗豪航天城房務員的家人；另一名則為麗豪航天城的清潔工，為42歲已打3針的女子，居於屯門良景邨良傑樓，6月10日進行核酸檢測及快測均呈陽性，同日有輕微喉嚨痛。而她於6月6日及6月9日的測試呈陰性，其家人亦暫為陰性。她曾於6月8日到過東涌牛気。

麗豪航天城再有一名清潔工確診，為39歲女性，居於元朗群潤花園，6月12出現病徵，6月11日為最近一日上班日，仍在等候基因分析結果。她在工作時曾於疑染BA.4或BA.5的清潔工有接觸，惟兩人均有配戴口罩。

歐家榮說，兩名清潔工負責清潔酒店房間，但不會直接接觸正檢疫顧客，而該檢疫酒店6月初有10名檢疫人士確診，當局會對比相關病毒基因是否有關連，亦會收集環境樣本，當局今已要求酒店再安排所有員工進行核酸檢測。

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記者：黃悅晴