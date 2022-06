【童年期】依賴父母延長無憂無慮的童年　人類學家︰40歲才真正長大

▲ 英國人類學家指出,現代人的童年期不斷延長,要活到40歲才算真正長大。

一個人的童年應是幾多歲結束?普遍認為是畢業離開學校後,或甫踏足社會便結束。不過,英國倫敦大學學院人類學家Brenna Hassett博士卻指出,現代人活到40歲才算真正長大,當人們開始將本身所擁有的資源用在他人身上,例如成為父母,才會正式進入成年期。

成為父母才進入成年期

據英國《每日郵報》引述Brenna Hassett對童年的解說,她指出所謂童年,就是讓自己無憂無慮的時光。當人們開始將本身所擁有的資源用在他人身上,例如成為父母,承擔起經濟和照顧的責任時,才會正式進入成年期。

Brenna Hassett認為,童年期可能有助於人類祖先與尼安德特人(Neanderthals)、即生存於舊石器時代的史前人類競爭,因為年輕人與成年人相處時間愈多,愈能學習如何在嚴苛環境中生存。不過在現今社會,許多人與父母同住或依靠父母直到40歲左右。

我們正在延長我們的童年期,猶如可以活到300歲的物種。若要與其他物種相比,童年期跟我們同樣漫長的是鯨魚。

女性進入更年期為協助湊孫

她以動物再舉例說明,「黑猩猩有一、兩年青春期,牠們可能會達到性成熟,幾年後生下孩子,那時牠們已經做好社交準備。這是我們所知道社會性最複雜的動物,牠們需要一兩年時間(變得成熟),而我們卻需要10年、20年甚至30年。」

Brenna Hassett又談及「祖母假說」(grandmother hypothesis)這個人類進化史上的著名理論,即女性進入更年期是為了協助撫養孫輩,當女子停止生育後,就能投入自己的時間和資源,協助子女養育子孫,「鯨魚也會做類似的事情。」

而在Brenna Hassett的《人類成長:童年的演變》(Growing Up Human: The Evolution of Childhood)一書中,她自言當她39歲誕下第一個孩子時,她的童年實際上就結束了。

