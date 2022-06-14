【靚太安樂窩】潔地之選HIZERO仿生型四合一潔地機　液固廢物自動分離方便又省時【附有獎遊戲詳情】

做家務又要拖地、掃地、抺地，程序多之餘，又浪費時間。今集《靚太安樂窩》會與大家一起實測HIZERO F803 四合一仿生型地板清潔機，無需預先吸塵或掃地，「一次過」掃地、拖地、抹地及自我清潔四合一功能，可以節省大量時間之餘，又容易打理。

▲ HIZERO仿生四合一潔地機。（曾嘉文攝）

液固廢物自動分離技術

潔地機還有60多項專利技術，當中有「液固廢物自動分離」技術，即使不小心倒瀉湯麵，都可以同時清理液體及固體廢物。同時清理後會分別進入不同的收集箱，乾淨企理。淨水和污水不會混合，因此清潔地板時會一直使用淨水清潔。如果淨水盒沒有足夠的水以及污水過多，亦會有指示燈提醒。

▲ 液固廢物自動分離技術，同時清理液體及固體廢物，再分別進入不同的收集箱。（曾嘉文攝）

寧靜耐用 直接使用清潔液

機器亦獲廠方認可，能配合原裝地板消毒清潔液或1:99漂白水直接使用，無需分開消毒程序，清潔家居更方便。機器操作寧靜，噪音小於60db，比傳統的吸塵器安靜約70%，就算是睡覺，看書都不影響。潔地機操作省電，只要一次充滿約就可以連續使用60分鐘以上，足夠清潔大範圍家居。

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無二次污染

如果家中有過敏症或哮喘患者人士亦毋須擔心，因為HIZERO潔地機的仿生技術設計模仿左舌頭舔食效果，有別於傳統抽吸技術，機身不會有出風口釋放出空氣中的灰塵、異味或過敏原，無二次污染，無需排氣。

原廠地板消毒清潔液

另外廠方推出的原裝地板消毒清潔液，實驗證明可 99.99%消滅病菌，並且不 含刺激成分，使用後不會揮發刺激寵物及幼兒的物質，實現安全消毒而 清潔的效果。使用方法以 1:99 比例稀釋，直接注入清水箱內使用即可。

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產品規格

類型 無線直立手持式 電池 19V鋰離子電池，4小時充滿電 耗水量 1升水可清洗約1,000平方呎

（ HIZERO 實驗室測試數據） 水箱容積 清水箱：500毫升

污水箱：500毫升 重量 3.9公斤 噪音 ＜60 dB 使用限制 僅適用硬地板（如瓷磚、層壓板、硬木、所有密封地板） 認證 AS／NZS standards, CE（EMC, LVD, ROHS, ERP, REACH）, FCC

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責任編緝：蕭雅文