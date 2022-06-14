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【消費券】有意圖永久離開香港不獲發消費券　一文看清資格及條件

社會 09:21 2022/06/14

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

有意圖永久離開香港人士不獲發消費券。（陳國峰攝）

財政司司長陳茂波周一（13日）舉行記者會公布2022年（第二階段）消費券計劃的詳情。陳茂波指，參考立法會議員及社會人士意見，當局在合資格人士定義作調整，冀合理擴大受惠市民範圍。而因應過去一直有聲音質疑，移民人士仍可獲發消費券，當局亦回應訴求，並就領取消費券資格作出調整，過去2年不在港人士將不獲發消費券。

新資格準則包括：

  • 2022年6月13日或之前年滿18歲
  • 在2022年6月13日為香港永久性居民、新來港人士或並非前2類人士但有條件成為永久性居民的香港居民
  • 不是已永久離開，或有意圖永久離開香港

至於被視為「不是已永久離開，或有意圖永久離開香港」的考慮因素包括：

  • 是否在無特定原因下，2019年6月18日至2022年6月12日期間一直不在港
  • 曾否以永久性離開香港為由，提交有效申請，以在65歲前提早提取強積金或職業退休計劃的利益
  • 是否持有本地簽發香港永久性居民身分證
  • 是否有任何證據或資料令政府相信該人在可見將來無意返回香港

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記者：黃穎津

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