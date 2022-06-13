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【鄭欣宜演唱會】一連三場紅館騷圓滿結束　Joyce人緣好專請人氣男星任嘉賓【多圖】

17:56 2022/06/13

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

鄭欣宜（Joyce）於6月10至12號假紅館舉行她的第二個個人紅館演唱會，一連三晚的《Between Us演唱會2022》，Joyce廣邀圈中的好友擔任嘉賓助興，五組演唱會嘉賓全部都是現今人氣高企的香港男歌手。

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Joyce一連三場的紅館騷昨晚已經圓滿落幕，人緣極佳的她每晚都邀來圈中好友為其擔任表演嘉賓助興。

首場邀來人氣高企、曾與她合作多次的MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆），以及ERROR四位成員到來，兩個單位的嘉賓都令演唱會的氣氛沸騰。

第二場則邀請到兩位近期當紅的音樂才子，包括馮允謙（Jay Fung）和染了青色頭髮的湯令山（Gareth.T）。昨晚最後一場，邀請到Joyce的「異父異母」密友許廷鏗（Alfred）在台上大談二人的「七年之約」，非常感人。

首場嘉賓：Anson Lo、ERROR

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第二場嘉賓：馮允謙、湯令山

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第三場嘉賓：許廷鏗

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撰文 : TOPick柴犬出動

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