【明星減肥】43歲楊思琦穿校服零違和　兩孩之母靠5招秘訣輕鬆逆齡

▲ 43歲楊思琦穿校服被誤以為初中生。

前港姐楊思琦於2001年參加《香港小姐競選》勇奪「最上鏡小姐」、「網上最奪目小姐」、「纖體美態獎」等共六個獎項，成為港姐史上獲獎最多的冠軍佳麗。出道21年的楊思琦，近年轉戰到內地發展，轉型為KOL的她經常更新社交帳號包括小紅書、微博及抖音以保持人氣。現時定居廣州的她，近月密密接工作，直播帶貨、登台表演，以至拍攝旅遊影片，大包圍吸金。

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穿校服零違和

現年43歲的楊思琦育有一對子女，雖然作為兩孩之母，但其身材及容貌依舊保養得宜，似足吃了防腐劑一樣，甚至扮起學生竟然無違和感。

今日（6月13日）她上載一段穿上校服的影片，片中她展示校服上的「楊思琦」名牌，透露中學時期穿旗袍，很多年沒穿校服，大嘆學生時代讓人懷念。

其實兩年前楊思琦為ViuTV節目《香港親善小姐》到韓國拍攝特輯，與同為港姐冠軍的向海嵐穿上校服體驗當地文化。當時節目播出已引起外界回響，大讚楊思琦keep得好好，到明洞夜市品嚐地道美食，更被小食店老闆誤以為是中學生。

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楊思琦童顏容貌多年不變，背後花下不少功夫，她曾分享3大凍齡秘訣，不用花錢就能輕鬆變靚。

凍齡秘訣1：充足睡眠

足夠睡眠有助於提升新陳代謝，對身體健康有非常大的幫助。楊思琦十分著重休息時間，平日工作時間長，當有機會她就會偷偷休息，補眠一下。

凍齡秘訣2：徹底卸妝

作為藝人經常在臉上塗抹化妝品，楊思琦每次出席活動或拍攝過後，就算回家照顧子女多辛勞，都堅持卸妝潔面，確保肌膚徹底乾淨。隔天必定敷上保濕面膜，為肌膚補水。

凍齡秘訣3：多吃水果

楊思琦平日除了進食有營健康餐外，還會大量吃水果，攝取身體所需維他命，尤其橙、奇異果等含豐富維他命C，既能增強抵抗力，又可以有美白作用。

凍齡秘訣4：大量喝水

正所謂「女人是水造的」，楊思琦甚少喝含糖份飲料，每天都會大量喝水。就算以往經常出外景拍攝，她寧願多去洗手間也不要缺水。

凍齡秘訣5：堅持做運動

別看楊思琦擁有白皙膚色，以為不是運動愛好者，其實她每週堅持到健身室至少3、4天。高峰時期更操出結實六舊腹肌，難怪當了兩任媽媽身材依舊苗條誘人。

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