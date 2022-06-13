東薈城名店倉CLUB CG會員計劃全面升級　一Click下載TAIKOO+享著數

迎接初夏，東薈城名店倉CLUB CG會員計劃由即日起全面升級，帶來更優越的餐飲、購物及休閒新體驗。

透過TAIKOO+流動應用程式，顧客一click 即可登記成為CLUB CG會員，隨時隨地管理帳戶、賺取積分、換取豐富獎賞等，盡享「六大尊屬禮遇」，包括500迎新積分、生日月份消費雙倍積分、額外1小時免費泊車、全年商戶折上折優惠等，更可尊享東涌最新酒店香港銀樾美憬閣精選酒店餐廳FRESH獨家９折餐飲折扣。

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六大尊屬禮遇



由即日起至7月10日期間，顧客以電子貨幣單一消費滿2,000元，並經TAIKOO+流動應用程式上傳消費單據成為CLUB CG會員，即賞60元指定餐飲商戶現金券。

此外，會員經TAIKOO+流動應用程式上傳之首5張滿100元單據，每張更可獲贈額外100積分，每位會員於推廣活動期間最多可享額外積分5次，最多共可額外獲得高達500積分。連同500迎新積分，共賺取高達1,000積分獎賞，多買多賞。



即下載TAIKOO+流動應用程式，指尖一揮成為CLUB CG會員，盡享「限時升級禮遇」以及發掘「六大尊屬禮遇」。

當中「六大尊屬禮遇」：

迎新禮遇：升級成為CLUB CG會員即可獲贈500迎新積分。

全年獎賞：全年以積分換領一系列品牌好禮、限量精品、購物及美饌禮券等。

會員折扣：超過90個全年餐飲、購物優惠及禮遇，包括東薈城名店倉內指定商戶、大嶼山景點之購物、餐飲、酒店和玩樂折扣等。

生日禮遇：尊屬生日驚喜、於生日月份消費即可賺取雙倍積分。

泊車優惠：每日額外1小時免費泊車優惠。



會籍體驗升級一步到位

顧客只要下載TAIKOO+流動應用程式，填妥簡單申請表格，即可成為準會員。

於東薈城名店倉指定商戶以電子消費單一購物滿港幣2,000元或以上，並於消費日起計14天內經TAIKOO+流動應用程式上傳有效單據，成功批核後將自動升級為CLUB CG會員，彈指之間盡得東薈城名店倉最新最潮資訊及推廣優惠。

詳情請瀏覽官網，按此。