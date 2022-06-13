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【死因研訊】渣馬跑手暈倒後不治死因續訊　專家指急救員步行2公里到死者位置需時太久

社會 17:19 2022/06/13

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前急症科醫生甘澤華。楊詠渝攝

2018年渣打馬拉松比賽期間，50歲男跑手期間暈倒，送院4天後不治，死因研訊今（13日）續。前急症科醫生今以急救醫學專家證人身份作供，他指醫療輔助隊急救員需步行2公里始到達死者暈倒之處，需時太久，建議應以車輛接載救護員，醫療輔助隊亦應訓練急救員以既定及客觀的模式，匯報傷者的清醒情況，以協助主管決定是否派出救護車。

前急症科醫生甘澤華今供稱，他早前替死者的急救過程撰寫了醫療報告，他於報告中指，醫療輔助隊應建立一些指引及服務承諾，以供急救員判斷在什麼情況下，應向傷者使用自動體外心臟除顫器，因為在馬拉松比賽過程中心臟停頓的情況並不常見。

甘又指，醫療輔助隊的急救員需步行或快跑2公里至事發現場的做法並不合理，需時亦太久，若急救員可獲接載到現場，以2公里的距離來說，需時僅數分鐘。甘又認為，急救員應獲發緊急通訊設備。

甘指出，醫療輔助隊的急救員應接受訓練，以既定及客觀的模式向主管匯報傷者清醒情況，因為是否清醒，對於是否派出救護車屬很關鍵的決定因素。而醫療輔助隊亦應制訂明確的分流系統，讓主管可就是否派出救護車或救護員作更客觀決定。

涉案死者李文德（50歲）於2018年1月21日參加渣打馬拉松10公里賽事途中暈倒，其後被送院，延至1月24日離世。

案件明（14日）續審。

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記者：楊詠渝

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