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【3區污水陽性】當局派21萬快測包　涉葵青葵涌邨、離島迎東邨等

社會 17:21 2022/06/13

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

3區污水呈陽性，當局派21萬快測包，涉葵青葵涌邨、離島迎東邨等。（資料圖片）

政府今日（13日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

  • 南區 — 田灣邨、馬坑邨、鴻福苑、龍德苑、龍欣苑、海明山，興和街、嘉禾街及登豐街附近一帶住宅（見附件）
  • 離島區 — 迎東邨、昇薈、東環及東環II
  • 葵青區 — 葵涌邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：黃穎津

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