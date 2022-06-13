【槍擊案】中環槍擊案4男被控企圖傷人等罪提堂　1巴漢被告留院缺席應訊

▲ 上周五中環發生槍擊案，4名涉案男子被控蓄意傷人等罪，今於東區裁判法院提堂。資料圖片

上周五（10日）凌晨時分中環雲咸街發生槍擊案， 4名涉案男子被捕，並被落案件起訴企圖蓄意傷人及管有攻擊性武器罪，案件今（13日）於東區裁判法院提堂。其中1名巴基斯坦籍被告由於仍留院，因此缺席應訊，押後至本周五（17日）或出院當天被帶上庭再訊，其間由警方看管，其餘3名被告還押至9月5日再訊。

4名被告為郭天域（24歲、無業）、尼泊爾籍被被告Gurung Suman（23歲、無業）及兩名巴基斯坦籍被告Javed Shahid（42歲、商人）和Gulfam Muhammad（36歲、無業）。

4人同被控1項企圖蓄意傷人罪，控罪指4人於2022年6月10日，在中環雲咸街34號外，意圖使1輛私家車內的人身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害私家車內人士。4人分別各被控1項管有攻擊性武器罪，控罪指他們於同日同地，管有8把開山刀及1把小刀，並意圖將其作非法用途使用。

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記者：林育慧