【丁母憂】媽媽離世享年95歲　陳淑蘭貼親吻照悼念：下世再續母女緣

▲ 蘭子的媽媽早前離世。

藝人陳淑蘭(蘭子)的媽媽早前離世,享年95歲,蘭子在昨日(12日)才在社交網公布媽媽的死訊,並貼上在靈堂的心形花圈及墓園的照片,應該已經為母親辦好後事。

一向侍母至孝的蘭子,貼出與媽媽親吻合照表達不捨:「我最愛的媽咪,暫別了,下世再續母女緣。你永遠是我最偉大,最叻,最寵愛敬愛的好媽咪!不要擔心我,我會好好生活在地上。See you soon!相約下世相聚,必須相聚。I LOVE YOU in this moment forever, forever and ever」

蘭子的社交網有多張與媽媽的合照,每年都會為媽媽慶生,大時大節都會一起渡過,蘭子曾在專欄中寫道:「能夠拖着媽媽的手,是福氣」

她表示「一生人後悔的事不多於三件,其中一件就是爸爸生前想我跟他一齊返鄉下祭祖,始終個女叫做係港姐,都算衣錦還鄉。但我就覺得好『娘』,時時扮忙唔去,結果當爸爸離世,我好後悔亦好責怪自己。我爸爸從來無開口要我做任何事,呢個是他唯一渴望我做,而且是非常簡單的事,但我都做不到,真是好痛心,非常非常後悔。」

▲ 蘭子一直侍母至孝。

她最後提醒大家要「珍惜眼前人」:「對於普通物件,我們擁有時不懂珍惜,失去了卻念茲在茲;物尚且如此,我們擁有父母的愛,彷彿是與生俱來,如空氣之易得,自然不懂珍惜和感激,所以你如果能夠深切體會和感受到這兩句說話的意思,我肯定你係帶住痛去領會嘅。『樹欲靜而風不止』,是樹的無奈;『子欲養而親不待』,則是人子的無奈。這句話誰不懂?但能夠做到的又有幾人?」

編輯:王明芳