【丁母憂】媽媽離世享年95歲　陳淑蘭貼親吻照悼念：下世再續母女緣

▲ 蘭子的媽媽早前離世。

藝人陳淑蘭(蘭子)的媽媽早前離世，享年95歲，蘭子在昨日(12日)才在社交網公布媽媽的死訊，並貼上在靈堂的心形花圈及墓園的照片，應該已經為母親辦好後事。

一向侍母至孝的蘭子，貼出與媽媽親吻合照表達不捨：「我最愛的媽咪，暫別了，下世再續母女緣。你永遠是我最偉大，最叻，最寵愛敬愛的好媽咪！不要擔心我，我會好好生活在地上。See you soon!相約下世相聚，必須相聚。I LOVE YOU in this moment forever, forever and ever」

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蘭子的社交網有多張與媽媽的合照，每年都會為媽媽慶生，大時大節都會一起渡過，蘭子曾在專欄中寫道：「能夠拖着媽媽的手，是福氣」

她表示「一生人後悔的事不多於三件，其中一件就是爸爸生前想我跟他一齊返鄉下祭祖，始終個女叫做係港姐，都算衣錦還鄉。但我就覺得好『娘』，時時扮忙唔去，結果當爸爸離世，我好後悔亦好責怪自己。我爸爸從來無開口要我做任何事，呢個是他唯一渴望我做，而且是非常簡單的事，但我都做不到，真是好痛心，非常非常後悔。」

▲ 蘭子一直侍母至孝。

她最後提醒大家要「珍惜眼前人」：「對於普通物件，我們擁有時不懂珍惜，失去了卻念茲在茲；物尚且如此，我們擁有父母的愛，彷彿是與生俱來，如空氣之易得，自然不懂珍惜和感激，所以你如果能夠深切體會和感受到這兩句說話的意思，我肯定你係帶住痛去領會嘅。『樹欲靜而風不止』，是樹的無奈；『子欲養而親不待』，則是人子的無奈。這句話誰不懂？但能夠做到的又有幾人？」

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編輯:王明芳