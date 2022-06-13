【環保回收】美贊臣聯同HKTVmall設35個奶粉罐回收站　6月15日起可獲贈$300優惠券

▲ 美贊臣聯同HKTVmall設立35個奶粉罐回收站，6月15日起每回收一個奶粉罐，均可獲贈HKTVmall $300奶粉電子優惠碼。

美贊臣與HKTVmall、世界綠色組織合作推出的奶粉罐收集先導計劃，即將展開第三階段，由6月15日至7月31日，市民把已洗乾淨的奶粉罐帶到指定地點回收，每回收一個奶粉罐，不論牌子，均可換領HKTVmall $300美贊臣電子優惠碼，每人每日最多可換領4張電子優惠碼。

新一階段嬰幼兒奶粉罐環保收集計劃由6月15日至7月31日分兩期進行，第一期派發日期為6月15日至27日，優惠碼有效期為6月15日至30日；第二期派發日期為6月28日至7月31日，優惠碼有效期為6月28日至8月3日。

市民可於逢星期一及三的下午4點前，把已洗淨的嬰幼兒奶粉罐交到全港35間指定HKTVmall O2O門市收集站，都可獲贈HKTVmall電子優惠碼，於HKTVmall美贊臣官方旗艦店購買指定產品滿港幣$900減港幣$300，每人每日最多只可換領4張電子優惠碼。

▲ 全港有35間指定HKTVmall O2O門市收集站。（有關機構提供圖片）

電子優惠碼派發情況視乎各分店數量而定，詳情可於收集當天向值班店員查詢。優惠碼先到先得，派完即止。所有電子優惠碼只可使用1次，每次1張，不適用於一號配方奶粉。

美贊臣營養品（香港）有限公司的香港、台灣及跨境業務總經理安凱捷（Pankaj Agarwal）表示，美贊臣去年首次推出「罐」溉未來回收計劃，成功回收超過5,800個嬰幼兒奶粉罐，有效減少資源浪費，同時推動家長實踐更環保的生活。

而香港科技探索有限公司行政總裁（香港）周慧晶則表示，新一階段的收集計劃設有35個門市收集站，當中加入了9間新的O2O門市，包括4間HKTVmall超級市場，希望更多家長可以在購買生活所需的同時，更便捷地把奶粉罐交到收集站進行回收。



奶粉罐回收詳情：【按此】

35個回收地點︰【按此】

最新影片推介︰

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張︰https://bit.ly/3M9aKHC

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳