【過渡性房屋】前政府物業翻新改建而成「喜居」　11個單位已全數入伙

▲ 前政府物業翻新改建而成「喜居」，11個單位已全數入伙。（社協圖片）

本港首個前政府物業翻新及改建的過渡性房屋項目，位於摩星嶺域多利道405號至406號的「喜居」，於農曆新年前1月開始入伙，11個單位現已全數租出予基層單身人士，一共11名居民。

摩星嶺域多利道項目「喜居」原是政府閒置建築物，香港社區組織協會獲發展局「支援非政府機構善用空置政府用地」計劃資助，及運房局支持，將建築物進行翻新及改建工程，工程於2021年5月動工，至2021年12月完工。項目旨在善用閒置政府物業，以協助正住在惡劣環境、有輪候公屋需要的基層單身人士，改善目前居住環境。

社協表示，項目命名為「喜居」，是期望基層居民能懷著欣喜的心情居住，同時透過緊密的鄰里關係為獨居的居民帶來支援，協助建構人際網絡，讓每位居民能安心居住。計劃強調「睦鄰共居」的設計概念，著重鄰舍共居及互助文化，設計着重房屋自然採光，具通風的窗、衛生、安全、每間房均有獨立洗手間，並設有共用廚房及天台等公共空間促進住戶交流，租金按居民經濟能力而定。

社協期望以小型市區項目作為先導，融合聯合國永續發展目標，幫助劏房基層藉著社會房屋的環境及社區互助、社會服務的支援，增強脫貧能力。

然而，公屋輪候時間已達6年，非長者單身更是十年以上，逾20萬的基層市民租住租貴環境惡劣的籠屋、板房、劏房等，社協促請政府正視問題，將社會房屋政策恒常化、主動覓地建屋、增加資助民間團體於市區營運和興建單位。

社協指，房屋署、房協、市建局亦應積極參與興建，官民合力增加過渡性房屋的供應量至不少於5萬個單位，務求在中短期內紓緩20多萬戶身處困境的公屋輪候冊住戶的住屋需要，長期配合「減劏」時間表，讓不適切房屋居民看見曙光。

社協2015年開始倡議過渡性住屋政策，2016年更於社區內開展各項社區過渡房屋計劃服務，截至2022年5月，營運330個單位和宿位，服務逾710個基層人士。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠