  • 29°C
香港時間 : 2022613日 (週一) 18:57
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券】滙豐PayMe推4千萬獎賞予領券者　新商業用戶可享6個月免交易費

社會 17:44 2022/06/13

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（梁偉榮攝）

政府今日（13日）公布2022年第二階段消費券計劃的發放詳情，滙豐PayMe指，非常高興獲選為新一輪消費券計劃（第二階段）的儲值支付工具之一，並已準備就緒協助香港市民領取及使用消費券。PayMe是本地開發的電子錢包，用戶人數超過270萬，將全力配合消費券的登記及發放，同時會推出總值4,000萬元的獎賞予選擇以PayMe接收消費券的人士，當中包括商戶消費折扣券及大抽獎，參加者有機會贏取豪華電動車或最新電子產品。

合資格香港市民可於2022年6月23日至7月23日前往消費券計劃網站，登記使用PayMe賬戶接收及使用消費券。有興趣註冊PayMe個人賬戶的市民，只需本地手機號碼及電郵地址，即可輕鬆在PayMe應用程式開設個人賬戶。

現時全港超過35,000家網上及實體商戶接受PayMe付款，當中包括本地大型電子商貿平台及社區內的小型商戶，數目持續增加，方便市民各適其適使用消費券。

滙豐亦推出了一系列費用豁免及回贈，幫助香港初創企業及中小企把握消費券計劃帶動的零售商機。合資格的新登記和現有PayMe for Business商戶可享六個月0%交易費。首次開立商業綜合戶口，並完成註冊PayMe for Business的商戶，有機會獲得開戶費用全數回贈及300元獎賞。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【消費券】無意轉會市民毋須進行任何手續　轉會登記期6月23日開始為期一個月
今日 15:47
【消費券】無意轉會市民毋須進行任何手續　轉會登記期6月23日開始為期一個月
【消費券】8月7日將發放第二期消費券2,000元　一文看清合資格人士及發放日期
今日 16:06
【消費券】8月7日將發放第二期消費券2,000元　一文看清合資格人士及發放日期
【消費券】有意圖永久離開香港不獲發消費券　一文看清4大考慮因素
今日 16:37
【消費券】有意圖永久離開香港不獲發消費券　一文看清4大考慮因素

你可能感興趣

【消費券】無意轉會市民毋須進行任何手續　轉會登記期6月23日開始為期一個月
今日 15:47
【消費券】無意轉會市民毋須進行任何手續　轉會登記期6月23日開始為期一個月
【消費券】8月7日將發放第二期消費券2,000元　一文看清合資格人士及發放日期
今日 16:06
【消費券】8月7日將發放第二期消費券2,000元　一文看清合資格人士及發放日期
【消費券】有意圖永久離開香港不獲發消費券　一文看清4大考慮因素
今日 16:37
【消費券】有意圖永久離開香港不獲發消費券　一文看清4大考慮因素
網上購物 電子支付 網購平台 著數優惠 商場 商場活動 電子消費券 PayMe 香港 滙豐控股（00005）

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】葉蒨文點名力讚炎明熹　李克勤單依純首度同台合唱
18:17 2022/06/12
【聲生不息】葉蒨文點名力讚炎明熹　李克勤單依純首度同台合唱
【父親節2022】繼父病逝學懂珍惜眼前人　張彥博與生父關係更密切：只希望爸爸身體健康
16:57 2022/06/10
【父親節2022】繼父病逝學懂珍惜眼前人　張彥博與生父關係更密切：只希望爸爸身體健康
【十優校長】11歲由零學習中英文成皇仁10A狀元　45歲蔣濛任美國普渡大學校長
11:38 2022/06/12
【十優校長】11歲由零學習中英文成皇仁10A狀元　45歲蔣濛任美國普渡大學校長