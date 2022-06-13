【消費券】滙豐PayMe推4千萬獎賞予領券者　新商業用戶可享6個月免交易費

▲ （梁偉榮攝）

政府今日（13日）公布2022年第二階段消費券計劃的發放詳情，滙豐PayMe指，非常高興獲選為新一輪消費券計劃（第二階段）的儲值支付工具之一，並已準備就緒協助香港市民領取及使用消費券。PayMe是本地開發的電子錢包，用戶人數超過270萬，將全力配合消費券的登記及發放，同時會推出總值4,000萬元的獎賞予選擇以PayMe接收消費券的人士，當中包括商戶消費折扣券及大抽獎，參加者有機會贏取豪華電動車或最新電子產品。

合資格香港市民可於2022年6月23日至7月23日前往消費券計劃網站，登記使用PayMe賬戶接收及使用消費券。有興趣註冊PayMe個人賬戶的市民，只需本地手機號碼及電郵地址，即可輕鬆在PayMe應用程式開設個人賬戶。

現時全港超過35,000家網上及實體商戶接受PayMe付款，當中包括本地大型電子商貿平台及社區內的小型商戶，數目持續增加，方便市民各適其適使用消費券。

滙豐亦推出了一系列費用豁免及回贈，幫助香港初創企業及中小企把握消費券計劃帶動的零售商機。合資格的新登記和現有PayMe for Business商戶可享六個月0%交易費。首次開立商業綜合戶口，並完成註冊PayMe for Business的商戶，有機會獲得開戶費用全數回贈及300元獎賞。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜