【校長專訪】桌遊學編程培養運算機思維　聖馬太新任校長：STEM應人人受惠

▲ 聖公會聖馬太小學新上任的黃禮灝校長表示，STEM應該人人受惠。

擁有146年歷史的中西區老牌學校聖公會聖馬太小學，校舍面積雖然只有400多平方米，硬件設施不及大校，但無礙學生的學習和發展。疫情下教學面對不少困難，但在2021學年新上任的黃禮灝校長，仍把握僅有的時間推動STEM教育，在低年級引入「不插電編程桌遊」，從小培養運算機思維，迎接未來挑戰。

聖公會聖馬太小學創校於1876年，如今位於西營盤的校舍亦將近60年歷史。學校共設12班，採用小班教學，全校約300名學生。學校樓高6層，校舍面積只有400平方米。因地方有限，沒有圖書館、音樂室等特別室，若要分組上課，更需用禮堂上課。不過，正因地方細，師生的關係密切，黃校長上任未夠一年，加上疫情下停課數月，與學生見面的日子不多，卻已跟他們打成一片。

▲ 黃校長希望因應聖馬太小學的需要，制訂一套合適的STEM教學。（湯致遠攝）

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培養運算機思維

在教育界服務近30年的黃禮灝校長，先後於天主教博智小學及聖公會基恩小學任教，並於去年9月來到聖公會聖馬太小學就任校長。他在兩所舊校都有推行不同的STEM（科學、科技、工程、數學）課程，包括在博智的「觀鳥屋」計劃，及在基恩推動「海洋STEM」計劃，均讓學生獲益良多。

他認為，STEM教育有助學生發展廿一世紀必要的能力。本港自2015、16年起興起STEM教育，不少學校在2016年取得教育局的10萬元撥款後，紛紛購入機械人，教授編程知識。

不過，黃校長卻認為，STEM不等於機械人，亦不只是學習編程，時任博智小學資訊科技主任的他，從零開始，聽過不同專家的講座，努力整合STEM概念，

最後我們有個信念，就是要融合各科知識，透過動手做，為世界帶來好的改變。

在去年9月來到聖馬太小學後，黃校長亦希望構思適合這所學校的STEM課程，以往聖馬太小學只在高年級以電腦教授編程知識，黃校長希望能推至初小階段，並以「不插電」形式教學，因學習編程的目的，是培養學生的「運算機思維」，所以不一定要用電腦，

例如當有人問路，有人可以好有條理地說出路線，一步步去組織抽象的概念，有系統地表達出來，這就是「運算機思維」，需要透過訓練培養，但訓練不只是用電腦才做到。

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桌遊學編程

在上任前，黃校長做過資料搜集，發現德國有一套編程桌遊，他隨即聯絡桌遊公司，並與香港桌上教育學院顧問商討如何把這套教具放入聖馬太小學，學校更取得政府「奇趣IT識多啲計劃」撥款，把課程放入全校6個年級，成為全港首間以桌遊教編程的學校。

黃校長指出，他的理念是STEM是每個學生都應學習和受惠，所以人人有份，納入電腦科。從今學年起，每個年級會有10節課。小一至小三是採用不插電編程桌遊課程，而小四開始會從實體到虛擬，進入電腦編程；到小五下學期，學校取得另一個撥款，推行「人工智能」課程，

取得撥款後，我們聘用了外來導師，與我校老師一起進行課堂教學，每班可有2至4名導師及老師。老師亦可以在導師身上學到新的東西，例如帶桌遊的技巧。

除了不插電編程，由於學校有百多年歷史，黃校長亦希望從歷史、建築及保育方面去推行STEM計劃，受疫情影響，目前仍在籌備當中，希望可以邀請到教授和保育人士做講座，讓學生吸收新知識。

▲ 聖公會聖馬太小學已有146年歷史。（湯致遠攝）

外校資源補校舍不足

除了STEM教育，黃校長亦積極尋找外校資源，幫助學生的多元發展。由於校內只有天台操場，連上體育課都要向社區設施借場，因此，黃校長引入了較不佔空間的新興運動－芬蘭木棋。這是類似保齡球的玩法，用木棍投擲前方的大木棋，從而獲得不同分數。這是跨學科的學習，不但有體能訓練，鍛鍊小肌肉和手眼協調，亦有數學元素及考驗智力，要有戰略才能成為贏家。

聖馬太小學近年升中的成績理想，有4成學生能升上英中，當中亦不乏傳統名校，包括英皇書院、聖若瑟書院等。學校會為小六生提供升中面試訓練，並聘用外校導師，按學生報讀中學提供模擬面試和個別輔導，助學生入讀心儀中學。

校舍環境未必及大校，但我們善用一些外校資源，希望去提升學校，包括老師、校舍的潛力。

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記者︰林愛娜