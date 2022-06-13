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【第二期消費券】Do姐姚焯菲首度合作　睇好Chantel將由小公主變小富婆

娛樂 18:30 2022/06/13

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中國銀行（香港）BoC Pay配合2022年（第二階段）消費券計劃推出「轉會現金賞」及商戶優惠，BoC Pay邀以精明見稱的鄭裕玲（Do姐）及人氣偶像姚焯菲（Chantel）拍廣告。
 
今次「小公主」Chantel首度與Do姐鄭裕玲合作，而且廣告內，二人更是飾演現實生活中的自己。Do姐以一身輕鬆簡約的西裝褸牛仔褲知性打扮，Chantel則以清新的少女造型示人。

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Do姐願遷就Chantel    

Do姐一向很願意提攜後輩，生活作息有規律的她出名早瞓，但為遷就Chantel放學時段，破例晚間開工。

問到首次與Chantel合作的感覺，Do姐表示：「之前訪問接觸過Chantel幾次，今次是第一次工作上合作，覺得她樣子好甜美，性格乖巧，我終於明白她為什麼有『國民初戀』稱號，真的是人見人愛。」

在旁的Chantel多謝Do姐體諒：「Do姐好好，遷就我放學後的時間來拍攝，我聽聞她很早睡，所以我跟她說我已好好記熟對白，希望大家可以早收工。」

Do姐善用消費券

提到她今次轉會來到中銀香港，Do姐笑言：「我在大家心目中的印象是好精明，精明的人就做精明的事，老實說轉會真的沒懸念，我還叫身邊朋友都像我一樣轉會，因為真的着數多多，大家要拭目以待。」

問到Do姐如何善用第二階段的消費券，她笑言已有計劃：「之前第一階段剛發放時，主要用消費券來買日常用品。現在到第二階段，我就睇中一部新款電腦，之前格價覺得有點貴不捨得，現在有消費券資助就心動。」 

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由小公主變小富婆

拍攝期間，Do姐問到Chantel未夠18歲的領取消費券資格，會否要求父母共享他們的消費券買東西，Chantel說：「不會特登叫他們買東西給我，自己都有儲錢，工作都有收入，有零用錢，希望自己學理財，為將來打算，好好裝備自己。之後去外國讀書，都想用自己賺到的錢交學費。」

Do姐聽罷Chantel的答案，笑言又對她再加分：「Chantel早過我入行，年紀少少已識搵錢，又有儲錢計劃，應該好快由『小公主』變成『小富婆』。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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