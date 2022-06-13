【消費券】信和7商場聯乘八達通推近百萬元獎賞　料第二階段計劃更刺激消費市場

▲ （信和集團提供）

政府今日（13日）公布第二階段消費券5,000元最快於8月開始分階段發放。信和集團旗下商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心、帝國中心及藍灣廣場將推出連串推廣活動，並會與不同儲值支付工具如八達通、AlipayHK及WeChat Pay HK合作，以優惠獎賞吸引市民到場消費，帶動商戶生意，同時加速本港經濟復甦。

信和集團資產管理董事蔡碧林女士表示，為吸納新一輪消費力，信和集團商場特別與八達通、AlipayHK及WeChat Pay HK合作，分階段推出獎賞活動。透過與各大儲值支付工具合作，接觸更廣大的客群，吸引更多市民到場消費。社會逐漸復常，市民將會有比首階段派發時更多的消費渠道，相信第二階段消費券會更刺激消費市場。

信和集團四大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地及藍灣廣場將夥拍WeChat Pay HK推出多重消費賞，並於其中三大商場將設推廣攤位及大玩遊戲，派多重獎賞。

商場參與「AlipayHK品牌頁」 提供近百間商戶優惠券

信和集團商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地及尖沙咀中心及帝國中心參與了「AlipayHK品牌頁」，提供近百間商戶優惠券，當中包括餐飲美饌、時裝飾物、運動鞋履及生活百貨等。

Alipay HK用戶由即日起只需登入Alipay HK 手機應用程式，並於「應用中心」內登入「品牌Channels」頁面，即可揀選信和集團商場品牌頁，關注及領取指定商戶優惠券，其中包括屯門市廣場「曲奇童話」9折優惠券、奧海城「家上海」20元現金券 （需消費滿200元）及荃新天地「寶達食品超市」25元現金券（需消費滿500元）等。

７個商場夥拍八達通推出近百萬元獎賞

信和集團旗下７個商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心及藍灣廣場將聯同八達通於第二階段消費券期間推出近百萬元獎賞。

S⁺ REWARDS會員於信和集團商場指定商戶以八達通單一消費滿300元或以上，並成功登記點數後即可換領30元 S現金券一套。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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責任編輯：陳麗娜