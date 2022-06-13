【STEM教育】為中風患者設計過渡治療方案　陳朱素華紀念中學奪青協科學比賽銀獎

▲ 香港宣道會陳朱素華紀念中學隊伍奪銀獎。（青協提供）

由香港青年協會創意教育組創辦的「世界青年科學及科技碗 2022」上周末舉行，80支隊伍以可持續發展為主題，設計研究項目或科學發明品。本港其中2支隊伍分別取得最高榮譽大獎，其中宣道會陳朱素華紀念中學於物理及工程組別取得銀獎；伊利沙伯中學舊生會中學於生物及化學組別取得銅獎。

「世界青年科學及科技碗」旨在為學生提供一個國際舞台，向大眾展示科學研究或發明品，並從中獲得互相交流的機會。今年比賽吸引來自27個國家及地區、共125隊中學生報名參加，隊伍須以可持續發展為主題，配合物理、工程、生物或化學的知識進行深入研究，或設計出創意和實用兼備的發明品。

▲ 香港伊利沙伯中學舊生會中學獲得生物及化學組別銅獎。（青協提供）

於物理及工程組別，由南非隊伍發明的裝置取得最高榮譽大獎──金獎，騎單車者無需下車，便可為輪胎快速充氣；南韓隊伍則以環保能源收集器取得金獎。來自宣道會陳朱素華紀念中學的學生取得銀獎，他們為中風患者設計一套過渡性的治療方案，分為3個階段，讓患者可在黃金治療時間開始復康。其中第1階段為使用學生設計的儀器訓練手臂；第2階段涉及電子遊戲訓練臂力；第3階段則透過VR眼鏡及遊戲，鍛鍊身體協調及四肢。

至於生物及化學組別，新加坡的2支隊伍共同贏得最高榮譽大獎──金獎，其中一隊利用鎳鈦合金等建構形狀記憶環，減輕一般心臟瓣膜疾病病人，接受瓣環成形手術時所帶來的創傷；另一支隊伍則透過研究氮、磷、鉀的黃金比例以提高農作物產量。伊利沙伯中學舊生會中學則獲得最高榮譽大獎──銅獎，作品以豐年蝦作為環境的生物誌物，查看不同污染物對其影響。

香港青年協會督導主任（創新及創意）李建樂形容學生的作品充滿驚喜，讚賞他們充分運用創意和科學頭腦，寄望學生享受每一個交流和學習的機會，透過比賽提升創新解難、抗逆應變、溝通協作等未來技能，並鼓勵他們在科研的道路上培養堅毅精神。

另外，「世界青年科學及科技碗 2022」設有公開投票活動，由即日起至6月26日，觀眾可透過網站投選心儀的作品，最多票數的隊伍將獲「觀眾最喜愛大獎」。詳情可瀏覽網站。

▲ 新加坡的隊伍建構形狀記憶環，以減輕一般心臟瓣膜疾病病人接受瓣環成形手術時所帶來的創傷。（青協提供）

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責任編輯：黃悅晴