【COLLAR成員】Winka+SoChing搶先開實體騷　九展舉行COLLAR首個有觀眾音樂會

由Gao（沈貞巧）、Sumling（李芯駖）、Marf（邱彥筒）與Ivy（蘇雅琳）、So Ching（蘇芷晴）、Winka（陳泳伽）、Day（許軼）及Candy（王家晴）組成的女團人氣高企！

團綜《我哋係COLLAR》播畢後，粉絲們又不時在不同廣告、活動中看到她們的身影，今次要宣布的就是Winka及SoChing將會一同舉行音樂會！

最新影片推介：黃婉華專訪

舉行音樂會

COLLAR實力唱將Winka、舞蹈擔當SoChing一同以橙、白為主色的夏日造型拍攝「卡樂B追尋你的塊 樂之魂音樂會」宣傳海報，充滿青春氣息！

音樂會宣傳帖文中介紹寫道：「與台下觀眾一同以音樂燃點青春火花，開展追逐夢想的快樂之旅！」

該音樂會將在8月21日於九龍灣國際展貿中心地下Music Zone舉行，由6月17日起至7月14日，於任何商戶購買卡樂B產品滿30元（以單一發票計算），並以WhatsApp發送清晰收據相片、收據編號、姓名、身份證號碼首4個數字至44032930，有機會贏取「卡樂B追尋你的塊 樂之魂音樂會」門票兩張。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

粉絲興奮

SoChing在昨晚（6月12日）發放限時動態，引用網民留言：「乜SoChing唔係淨係識得跳舞嘅咩？」SoChing見到留言後心情疑被影響，表示：「不快樂就笑著面對。#聽日我就無事架喇」，不少粉絲私下傳訊息為其加油打氣。當廣告公開後，SoChing第一時間傳送錄音到粉絲群組，通知大家昨昨的限時動態只是今日的廣告預告。

一眾「泳瓜」、「師弟妹」看到這次只此一場的音樂會大感興奮，留言表示支持，「多謝找Winka拍廣告 希望抽到啦」、「winka is my favourite 」、「Thanks for having SoChing & Winka」。

另外，COLLAR就預告會於年尾舉行音樂會。COLLAR早前接受TOPick專訪時表示至今還未開始構思表現的項目與流程。

問到她們有甚麼元素想要加入表演中，Winka秒答：「我想被人吊起身！」多位隊員亦有舉手表示想體驗吊威吔的感覺。而Ivy則謂：「我記得Marf話想揈水，可以同觀眾有親密啲嘅交流。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6