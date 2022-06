【COLLAR成員】Winka+SoChing搶先開實體騷　九展舉行COLLAR首個有觀眾音樂會

由Gao(沈貞巧)、Sumling(李芯駖)、Marf(邱彥筒)與Ivy(蘇雅琳)、So Ching(蘇芷晴)、Winka(陳泳伽)、Day(許軼)及Candy(王家晴)組成的女團人氣高企!

團綜《我哋係COLLAR》播畢後,粉絲們又不時在不同廣告、活動中看到她們的身影,今次要宣布的就是Winka及SoChing將會一同舉行音樂會!

舉行音樂會

COLLAR實力唱將Winka、舞蹈擔當SoChing一同以橙、白為主色的夏日造型拍攝「卡樂B追尋你的塊 樂之魂音樂會」宣傳海報,充滿青春氣息!

音樂會宣傳帖文中介紹寫道:「與台下觀眾一同以音樂燃點青春火花,開展追逐夢想的快樂之旅!」

該音樂會將在8月21日於九龍灣國際展貿中心地下Music Zone舉行,由6月17日起至7月14日,於任何商戶購買卡樂B產品滿30元(以單一發票計算),並以WhatsApp發送清晰收據相片、收據編號、姓名、身份證號碼首4個數字至44032930,有機會贏取「卡樂B追尋你的塊 樂之魂音樂會」門票兩張。

粉絲興奮

SoChing在昨晚(6月12日)發放限時動態,引用網民留言:「乜SoChing唔係淨係識得跳舞嘅咩?」SoChing見到留言後心情疑被影響,表示:「不快樂就笑著面對。#聽日我就無事架喇」,不少粉絲私下傳訊息為其加油打氣。當廣告公開後,SoChing第一時間傳送錄音到粉絲群組,通知大家昨昨的限時動態只是今日的廣告預告。

一眾「泳瓜」、「師弟妹」看到這次只此一場的音樂會大感興奮,留言表示支持,「多謝找Winka拍廣告 希望抽到啦」、「winka is my favourite 」、「Thanks for having SoChing & Winka」。

另外,COLLAR就預告會於年尾舉行音樂會。COLLAR早前接受TOPick專訪時表示至今還未開始構思表現的項目與流程。

問到她們有甚麼元素想要加入表演中,Winka秒答:「我想被人吊起身!」多位隊員亦有舉手表示想體驗吊威吔的感覺。而Ivy則謂:「我記得Marf話想揈水,可以同觀眾有親密啲嘅交流。」

