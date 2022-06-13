【培育人才】職業訓練局40周年暨傑出校友頒獎典禮　特首頒傑出校友獎表揚成就

▲ VTC 40周年暨傑出校友頒獎典禮今日於IVE（柴灣）舉行。香港特別行政區行政長官林鄭月娥（後排左五）、VTC主席戴澤棠（後排右五）、VTC副主席莊堅烈（後排左四）、教育局常任秘書長李美嫦（後排右四）、勞工及福利局常任秘書長劉焱（後排左三），以及VTC執行幹事唐智強（後排右三），與學生合照。

職業訓練局（VTC）今年邁進40周年， VTC 40周年暨傑出校友頒獎典禮於6月13日舉行，特首林鄭月娥向十多位傑出校友頒發奬項，表揚他們在不同專業領域的卓越成就。VTC將舉辦連串四十周年活動，連繫社會各界，攜手培育新時代人才，以專業知識和技能推動社會和經濟發展。

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典禮假VTC機構成員香港專業教育學院（IVE）柴灣院校舉行，特首林鄭月娥致辭時表示，職業專才教育已成為香港及內地教育體系的重要部分，全國人民代表大會常務委員會於4月通過修訂內地的職業教育法，提升職業教育地位等同於普通教育，進一步加強國家職業學校的體系。特區政府亦支持職業專才教育的發展，於2018年成立推動職業專才教育專責小組，檢視及加強推廣相關課程。

VTC主席戴澤棠致歡迎辭時指，VTC 於40年前成立，肩負推動職業專才教育的使命。VTC由5間工業學院發展至今共有13間機構成員，每年培育約20萬名學生，為本港社會及經濟發展培育多元人才。戴主席表示，面對後疫情時代，VTC與時並進，致力培育具備創新和企業家精神，以及關心社會的專才，回應社會對技能人才的需求。戴主席樂見職業專才教育愈趨普及，認受性也日漸提高。隨著內地加強職業教育的措施，他指VTC未來會繼續深化與內地院校的合作，為學生及畢業生提供更多交流及工作實習機會，以助他們發展專業，並把握大灣區新機遇。

VTC以「成就專才•啟發創新」為今年周年活動主題。典禮期間，行政長官林鄭月娥頒發VTC 40周年傑出校友獎。今年獲獎的14人包括陳嘉敏女士、陳安欣女士、蔡懿德女士、范健文先生、簡振哲先生、關秉源先生、老子揚工程師、麥錦駒先生、吳彩華先生、岑厚德營造師、冼美玉女士、孫偉豪博士、鄧家濠先生及葉泰萊先生。

典禮上播放短片，回顧過去四十年VTC推動職專教育的發展歷程，由1982年成立為本地職業教育打開新篇章，至現時開辦文憑、高級文憑至學士學位課程，為年輕人及在職人士提供機會，發展專長。VTC師生及畢業生亦以專業技能融合創新科技，研發不同的應用項目，支援行業持續發展，照顧不同社群需要，為社會創造價值。

典禮後，特首林鄭月娥與嘉賓參觀IVE（柴灣）新教學設施及VTC師生的應用研發項目，當中包括由IVE工程學科師生設計的「自動光伏追日系統」，透過在太陽能板設備上安裝測光感應器，自動操控太陽能板隨光源調整角度，以吸收更多太陽能。團隊發現系統有效提升發電效益，並計劃將收集到的電力用以推動各類型電器。

在校園新設的「智慧走廊」及「學習共享空間」中展出的其他學生作品包括：由香港高等教育科技學院（THEi高科院）師生跨學科團隊以豆渣及酒渣研發的食用器具、中藥藥劑課程學生與業界開發的「手提近紅外光譜（Near Infrared，NIR）快速鑑定中藥系統」；由IVE資訊科技學科高級文憑畢業生開發的「智能演講訓練系統」及「人工智能實時手語翻譯應用程式」；由IVE工程學科高級文憑師生研發的「U型隔氣彎管自動補水器」、「STEM自動咖啡機械人」及智慧導行杖「iStick」等。

此外，VTC將會舉辦多項周年活動，當中包括由VTC及新加坡工藝教育學院（ITE）合辦的國際學生研討會，兩地學生將在線上探討後疫情時代的社會發展趨勢；向中學生推廣技能的「全港青少年技能競賽2022」；由VTC、香港總商會及香港生產力促進局共同籌劃的「創建香港智慧社區項目」頒奬禮等。

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編輯:王明芳