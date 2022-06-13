【慎防騙案】民主黨接16宗盜用身分借貸求助　有19歲學生要承擔10萬元貸款

▲ 民主黨接16宗盜用身分借貸求助。（譚以諾攝）

民主黨去年底至今年4月中共接獲16宗有關「盜用身分借貸」的求助，涉及花旗銀行和We Lend等，涉款逾429萬，騙徒訛稱可提供工作機會，騙取事主個人資料和文件以申請貸款，獲批貸款後，再以「工作要求」為由，讓事主將款項轉至指定戶口。其中有事主指，被偽冒為醫生借貸40萬，被騙徒以工作目的要求到銀行身分認證時，銀行職員沒有告知認證目的，僅取走身分證後便指認證完成等；亦有19歲學生被借貸10萬元，憂慮影響學業。民主黨批評金融機構的審批程序出現極大漏洞，令騙徒有機可乘，建議政府進一步修例監管信貸行業。

其中從事會計業的事主K小姐表示，今年初在求職平台申請「移民顧問文書助理」一職，其後以拍檔身分與騙徒合作，被要求提供環聯信貸報告、身分證、銀行卡及住址證明文件等作工作之用。惟騙徒2月冒認事主身分，聲稱事主為公院醫生，以及偽造銀行月結單等，向多間銀行借貸，並在2月2日以工作為由要求事主到花旗銀行銅鑼灣分店進行身分認證，事主指因拍檔身分不以為然，銀行職員也沒提及身分認證的目的與私人貸款有關，僅取走身分證認證便完成程序。

K小姐表示，同日便收到40萬元，相關款項亦沒標明為私人貸款，便按騙徒要求將款項轉至騙徒戶口。直至3月1日騙徒再要求事主到其他銀行進行身分認證，銀行職員堅持要事主回答認證目的後，事主方知被騙，查閱環聯信貸報告後更發現，騙徒欲利用其個人身分貸款200萬。K小姐指感震驚及驚訝，稱自己想置業，但信貸評分已為最低級，心情很差很傷心。

學生C小姐則於去年尾在網上應徵化妝品代購兼職工作，被要求提供住址證明、銀行卡身分證文件等文件，其後亦被要求提交銀行月結單及環聯信貸報告；C小姐指自己曾詢問原因，對方解釋是要確保員工沒有破產，不會用公司資金還債，騙徒更曾安排律師與事主解釋3小時，聲稱完全沒有法律問題。

C小姐表示，騙徒1月尾讓其到地鐵站交收10萬元支票，聲稱該支票是公司資金，讓事主用支票到銀行取錢買物資，事主簽收支票後對方就聲稱為時已晚，著事主先將支票存入指定戶口給公司。C小姐直至4月收到還款通知後方知受騙，且在報警後才知道當日與其交收支票的是Welend銀行職員，該支票的款項實際是貸款，她質疑職員為何沒有自我介紹。C小姐形容，發現後猶如「個天跌落黎」，不知如何還款，亦擔心之後不能申請貸款讀書，十分擔憂。

民主黨消費者權益政策發言人袁海文認為，金融機構保安及貸款程序上出現嚴重漏洞，即使騙徒偽造工作證及銀行月結單，甚至事主簽收支票的簽名與申請貸款者的簽名不一樣，銀行均沒有發現，令騙徒可通過「身份認證」，偽冒事主身份申請借貸。他又批評銀行沒有及時處理漏洞，令金融機構自身及市民有更大所損失，指有事主在11月發現受騙時已即時報警並通知銀行，惟相關事件其後仍繼續發生。袁海文指，如果這些金融機構於身份核實程序上，有要求與申請人面對面核實身份、確認貸款目的或申請或即時人臉識別技術，大部份盜用身份的借貸將不會成功。

民主黨同時建議政府應修例進一步監管信貸行業，監管放債的金融機構的行為、操守及程序。又呼籲遇到同樣經歷的市民WhatsApp63434691，將提供協助。

花旗銀行回應指，不會就個別客戶情況作出評論，已聯絡個別客戶並按既定程序跟進及處理其個案，又指而客戶收到所申請之相關貸款後，需要根據貸款之條款償還貸款金額，一般會依照內部既定程序處理欠款，如有特殊情況，會按個別情況處理。花旗銀行重申一向嚴格按照既定程序處理及審批客戶私人貸款申請，而所有獲批核之貸款金額亦只會存入申請人之同名指定賬戶，提醒客戶如收到任何不明款項，應即與相關銀行或警方聯絡，切勿將款項轉移到不明的第三方。如協助他人處理來歷不明的資金，可能構成罪行。

WeLend就回覆指，對於受影響市民深表同情，較早前已對受影響客戶暫停相關要求還款程序直至警方完成調查，並 正與受影響客戶了解及跟進事件，同時亦會配合警方調查。

WeLend強調一向重視防範網絡金融詐騙之工作，不斷審視及提升貸款批核程和技術的安全性及準確性，務求提供靈活快捷的服務，同時令客戶得到最大保障；重申所有客戶的貸款審批程序全程均需要經過多重身份驗證。鑑於近期在各金融機構的同類事件有上升趨勢，現正配合相關持份者，積極加強市場教育，已經透過官方網站、電郵、手機短訊及其他渠道，再次提醒客戶不要透露或轉交個人資料予第三方。

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