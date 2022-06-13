  • 29°C
香港時間 : 2022613日 (週一) 19:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新品速報】ECOVACS掃拖機械人6月底登場　四重清潔效果掃捲吸拖一氣呵成

休閒消費 18:49 2022/06/13

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

ECOVACS掃拖機械人兩大新成員登場。（圖片由ECOVACS提供）

拖地掃地都可以「兩手fing fing」！掃拖機械人品牌ECOVACS的DEEBOT系列，近期迎來兩大新成員，分別是6月底於網店優先發售的T10掃拖機械人及剛推出不久的新一代全能掃拖旗艦X1 OMNI，只需一機在家，大家不用費時清掃家中地板，解放雙手同時清潔地板！

最新影片

DEEBOT T10 掃拖機械人  掃捲吸拖一氣呵成

DEEBOT T10 掃拖機械人。（圖片由ECOVACS提供）

全新推出DEEBOT T10 掃拖機械人，機身以純白色設計，採用特殊鋼琴焗漆工藝，帶有北歐簡約風格。ECOVACS指掃拖機械人還配備了升級TureMapping 2.0全面規劃技術以處理複雜的環境訊息，提升探測及建圖精準度，配備全新微型充電座適合所有大小類型家居。

掃拖機械人有四重清潔效果，集「掃微塵、捲污垢、吸垃圾、拖頑漬」功能於一身，讓大家在家中享受生活。

全新DEEBOT T10掃拖機械人將於6月29日起於ECOVACS網店獨家優先發售。

產品資料

產品名稱 ECOVACS DEEBOT T10 掃拖機械人
建議零售價 HKD$4,199
尺寸（充電座連機） 353x411x111mm
銷售點 2022年6月29日，於ECOVACS網店獨家優先發售
官方網站及網店 https://www.ecovacs.com/hk

DEEBOT T10產品特點

特點 簡介
AIVI™ 3.0 技術 AIVI™ 3.0 技術配合無人駕駛級AI處理器可持續學習家中環境，令機械人對家中環境信息更了解,  精確識別多達18種障礙物如梳化、茶几、電視櫃、餐桌椅、電線、鞋子和襪子等，全新APP支援3D地圖，真實還原家中環境。
四重清潔效果

1.雙邊刷集中灰塵清掃覆蓋邊角。

2.3000Pa 強勁吸力，縫隙殘渣輕鬆解。

3.浮動滾刷彈性貼合地板。

4.全新升級OZMO™ Pro 3.0 高頻振動拖地系統，專為亞洲家庭地板設計，以每分鐘600次高頻振動能有效去除豉油、咖啡等10種頑漬。

5.掃捲吸拖一氣呵成，赤腳體驗地板一塵不染。
升級TrueMapping 2.0 ECOVACS獨有TrueMapping 2.0全面規劃技術，配搭dToF光學感測技術，比起舊有市場技術(LDS/ VSLAM)更為精準，實現精準導航、穩定建圖，輕鬆應對多種室內環境，不受強弱光線影響。
一句「OK YIKO」 乾淨晒

ECOVACS首款智能AI語音助理YIKO聲源定位技術，無需通過第三方音箱，直接實現智能人機互動。無論身處家中任何地方，只需簡單呼喚「OK YIKO」，即時可以人機互動以對話完成工作。

「OK Yiko，clean my house」 - 啟動機械人使用自動模式清掃家中

「OK Yiko，come clean here」 - 召喚機械人在自己前方周邊清掃

「OK Yiko，stop vacuuming」- 停止清掃

「OK Yiko，return to base station」 - 召喚機械人返回充電站

YIKO現支援英語，國語等多種語言。
Air Freshener 室內移動香氛系統 可與OZMO™ Pro 3.0 高頻振動拖地系統隨時替換， 隨機附有藍風鈴香氛試用裝，邊掃邊清新
960P鏡頭實時串流

榮獲德國萊茵TÜV隱私安全認證，採用星光級960P鏡頭- 可識別多種環境，在微弱燈光下也能顯示清晰

隨時隨地視象對話—機身內置3咪清晰收音，隨時隨地與家人視象對話，隨時與家人實時互動，拍下美好一刻。
配置

APP可自定清潔模式如設定虛擬牆，自定清掃區域，地氈識別等。

實時電量%顯示，支持OTA升級。

新一代全能掃拖旗艦X1 OMNI  

新一代掃拖旗艦X1 OMNI。（圖片由ECOVACS提供）

另外，DEEBOT旗艦級別的X1 OMNI機身採用經典銀與冷峻黑配色，金屬感十足，設計出自JACOB JESNSEN DESIGN，配備6合1智能充電站，功能包括自動清洗抹布、熱風烘乾抹布、自動注水及自動集塵等。

產品資料

產品名稱 ECOVACS DEEBOT X1 OMNI掃拖機械人
建議零售價 HKD $7,999
尺寸 362x362x103.5 mm
銷售點 現已於ECOVACS網店獨家發售
官方網站及網店 https://www.ecovacs.com/hk
產品詳情 https://www.ecovacs.com/hk/deebot-robotic-vacuum-cleaner/DEEBOT-X1-OMNI

DEEBOT X10 OMNI產品特點

特點 簡介

吸塵系統

 

-吸力：5000Pa 颱風吸力—強勁吸力去除床底積灰、寵物毛髮、縫隙殘渣，一次清掃達95% 潔淨率。

-擁有3L大容量自動智能集塵系統，可10秒自動快速清理塵盒，密封式集塵設計。

-長達75天無需清理垃圾。
拖地系統

-OZMO™ Turbo 2.0- 雙旋抹布高速對旋（180轉／min），向下增壓拖地 高、中、低水量自由選擇，4倍平均清潔力提升，有效去除豉油、咖啡頑等10種頑漬。

-規劃從遠至近的拖地路線。
6合1智能充電站

-自動清洗抹布： 雙旋抹布高速對旋去污，獨立清水、污水水箱，比手動拖地更加講究，​清水洗布污水回收， 獨立處理，確保每次拖地亦維持抹布如新，每清潔一個區域，機械人自動返回充電站清洗抹布，每次拖地亦維持抹布潔淨，告別人手清理。

-熱風烘乾抹布：清潔完成後返回充電站，兩小時以熱風快速烘乾抹布，杜絕潮濕而引起異味和細菌滋生

-自動注水：機械人內置水箱，配合充電站持續注水，保持抹布濕潤，去污更持久；濕拖由遠到近，避免二次污染

-自動集塵：3L大容量，配搭全自動智能集塵系統， 10s自動快速清理塵盒，密封式集塵設計。
智能科技
 

-榮獲歐盟TÜV隱私安全認證

-AIVI™3D技術融合TrueDetect3D導航技術及AIVI™視覺識別技術，配合無人駕駛級AI處理器加上ECOVACS自研RGBD感測器，令機械人對家中環境信息更了解，實驗物理探測與視覺識別互相融合。 

-APP客製化清潔模式，定時清潔、區域清掃等

  • 清潔次序- 設定房間清潔順序
  • 區域清掃- 設定單一區域清掃
  • 虛擬牆- 設定禁掃區域， 防止機械人進入該區
  • 自定清掃區域- 在APP上直指以手指劃下清掃範圍
  • 地氈識別- 濕拖時機械人自動迴避地氈行走

-辨識地面類型，調整清潔方式為求做得更精準

-採用星光級960P鏡頭，可識別多種環境，微弱燈光下也顯示清晰。可隨時隨地遙距操作，進行視象對話，機身內置3咪清晰收音，隨時隨地與家人視象對話，隨時與家人實時互動。

-人形辨識系統，優先清潔無人房間。

一句"OK YIKO" 乾淨晒

 

ECOVACS首款智能AI語音助理YIKO聲源定位技術，無需通過第三方音箱，直接實現智能人機互動。無論身處家中任何地方，只需簡單呼喚”OK YIKO”，即時可以人機互動以對話完成工作。

「OK Yiko，clean my house」 - 啟動機械人使用自動模式清掃家中

「OK Yiko，come clean here」 - 召喚機械人在自己前方周邊清掃

「OK Yiko，stop vacuuming」- 停止清掃

「OK Yiko，return to base station」 - 召喚機械人返回充電站
基本功能

-充電站採用LED輕觸式按鍵設計

-機械人可越過高達 20 毫米門檻等障礙物

-在低電量時自動返回至基座，完成充電後回到之前的位置繼續清潔

-防跌落感應, 清掃樓梯區域時，透過下視傳感器監測，避免於清潔過程中跌落。

-支援多樓層地圖

-三層高效過濾，有效隔離微細粉塵毛屑
    點擊圖片放大
    +4
    +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文

相關文章

【創業追夢】 單親媽媽獨力養兩仔女　50歲讀藍帶開廚藝教室：下半生應為自己而活
今日 15:19
【創業追夢】 單親媽媽獨力養兩仔女　50歲讀藍帶開廚藝教室：下半生應為自己而活
【潮物速報】小薯茄聯乘CASETiFY推雪櫃冷笑話手機殼　6款不同設計6月17日面世
今日 10:48
【潮物速報】小薯茄聯乘CASETiFY推雪櫃冷笑話手機殼　6款不同設計6月17日面世

你可能感興趣

【創業追夢】 單親媽媽獨力養兩仔女　50歲讀藍帶開廚藝教室：下半生應為自己而活
今日 15:19
【創業追夢】 單親媽媽獨力養兩仔女　50歲讀藍帶開廚藝教室：下半生應為自己而活
【潮物速報】小薯茄聯乘CASETiFY推雪櫃冷笑話手機殼　6款不同設計6月17日面世
今日 10:48
【潮物速報】小薯茄聯乘CASETiFY推雪櫃冷笑話手機殼　6款不同設計6月17日面世
環境衞生 家具 家品 家電 人工智能 科技產品 家居 3D 導航 產品

最高瀏覽

【聲生不息】葉蒨文點名力讚炎明熹　李克勤單依純首度同台合唱
18:17 2022/06/12
【聲生不息】葉蒨文點名力讚炎明熹　李克勤單依純首度同台合唱
【父親節2022】繼父病逝學懂珍惜眼前人　張彥博與生父關係更密切：只希望爸爸身體健康
16:57 2022/06/10
【父親節2022】繼父病逝學懂珍惜眼前人　張彥博與生父關係更密切：只希望爸爸身體健康
【十優校長】11歲由零學習中英文成皇仁10A狀元　45歲蔣濛任美國普渡大學校長
11:38 2022/06/12
【十優校長】11歲由零學習中英文成皇仁10A狀元　45歲蔣濛任美國普渡大學校長