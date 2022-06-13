【新品速報】ECOVACS掃拖機械人6月底登場　四重清潔效果掃捲吸拖一氣呵成

-自動清洗抹布： 雙旋抹布高速對旋去污，獨立清水、污水水箱，比手動拖地更加講究，​清水洗布污水回收， 獨立處理，確保每次拖地亦維持抹布如新，每清潔一個區域，機械人自動返回充電站清洗抹布，每次拖地亦維持抹布潔淨，告別人手清理。

-熱風烘乾抹布：清潔完成後返回充電站，兩小時以熱風快速烘乾抹布，杜絕潮濕而引起異味和細菌滋生

-自動注水：機械人內置水箱，配合充電站持續注水，保持抹布濕潤，去污更持久；濕拖由遠到近，避免二次污染

-自動集塵：3L大容量，配搭全自動智能集塵系統， 10s自動快速清理塵盒，密封式集塵設計。

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