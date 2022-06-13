【新品速報】ECOVACS掃拖機械人6月底登場 四重清潔效果掃捲吸拖一氣呵成
拖地掃地都可以「兩手fing fing」！掃拖機械人品牌ECOVACS的DEEBOT系列，近期迎來兩大新成員，分別是6月底於網店優先發售的T10掃拖機械人及剛推出不久的新一代全能掃拖旗艦X1 OMNI，只需一機在家，大家不用費時清掃家中地板，解放雙手同時清潔地板！
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DEEBOT T10 掃拖機械人 掃捲吸拖一氣呵成
全新推出DEEBOT T10 掃拖機械人，機身以純白色設計，採用特殊鋼琴焗漆工藝，帶有北歐簡約風格。ECOVACS指掃拖機械人還配備了升級TureMapping 2.0全面規劃技術以處理複雜的環境訊息，提升探測及建圖精準度，配備全新微型充電座適合所有大小類型家居。
掃拖機械人有四重清潔效果，集「掃微塵、捲污垢、吸垃圾、拖頑漬」功能於一身，讓大家在家中享受生活。
全新DEEBOT T10掃拖機械人將於6月29日起於ECOVACS網店獨家優先發售。
產品資料
|產品名稱
|ECOVACS DEEBOT T10 掃拖機械人
|建議零售價
|HKD$4,199
|尺寸（充電座連機）
|353x411x111mm
|銷售點
|2022年6月29日，於ECOVACS網店獨家優先發售
|官方網站及網店
|https://www.ecovacs.com/hk
DEEBOT T10產品特點
|特點
|簡介
|AIVI™ 3.0 技術
|AIVI™ 3.0 技術配合無人駕駛級AI處理器可持續學習家中環境，令機械人對家中環境信息更了解, 精確識別多達18種障礙物如梳化、茶几、電視櫃、餐桌椅、電線、鞋子和襪子等，全新APP支援3D地圖，真實還原家中環境。
|四重清潔效果
|
1.雙邊刷集中灰塵清掃覆蓋邊角。
2.3000Pa 強勁吸力，縫隙殘渣輕鬆解。
3.浮動滾刷彈性貼合地板。
4.全新升級OZMO™ Pro 3.0 高頻振動拖地系統，專為亞洲家庭地板設計，以每分鐘600次高頻振動能有效去除豉油、咖啡等10種頑漬。
5.掃捲吸拖一氣呵成，赤腳體驗地板一塵不染。
|升級TrueMapping 2.0
|ECOVACS獨有TrueMapping 2.0全面規劃技術，配搭dToF光學感測技術，比起舊有市場技術(LDS/ VSLAM)更為精準，實現精準導航、穩定建圖，輕鬆應對多種室內環境，不受強弱光線影響。
|一句「OK YIKO」 乾淨晒
|
ECOVACS首款智能AI語音助理YIKO聲源定位技術，無需通過第三方音箱，直接實現智能人機互動。無論身處家中任何地方，只需簡單呼喚「OK YIKO」，即時可以人機互動以對話完成工作。
「OK Yiko，clean my house」 - 啟動機械人使用自動模式清掃家中
「OK Yiko，come clean here」 - 召喚機械人在自己前方周邊清掃
「OK Yiko，stop vacuuming」- 停止清掃
「OK Yiko，return to base station」 - 召喚機械人返回充電站
YIKO現支援英語，國語等多種語言。
|Air Freshener 室內移動香氛系統
|可與OZMO™ Pro 3.0 高頻振動拖地系統隨時替換， 隨機附有藍風鈴香氛試用裝，邊掃邊清新
|960P鏡頭實時串流
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榮獲德國萊茵TÜV隱私安全認證，採用星光級960P鏡頭- 可識別多種環境，在微弱燈光下也能顯示清晰
隨時隨地視象對話—機身內置3咪清晰收音，隨時隨地與家人視象對話，隨時與家人實時互動，拍下美好一刻。
|配置
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APP可自定清潔模式如設定虛擬牆，自定清掃區域，地氈識別等。
實時電量%顯示，支持OTA升級。
新一代全能掃拖旗艦X1 OMNI
另外，DEEBOT旗艦級別的X1 OMNI機身採用經典銀與冷峻黑配色，金屬感十足，設計出自JACOB JESNSEN DESIGN，配備6合1智能充電站，功能包括自動清洗抹布、熱風烘乾抹布、自動注水及自動集塵等。
產品資料
|產品名稱
|ECOVACS DEEBOT X1 OMNI掃拖機械人
|建議零售價
|HKD $7,999
|尺寸
|362x362x103.5 mm
|銷售點
|現已於ECOVACS網店獨家發售
|官方網站及網店
|https://www.ecovacs.com/hk
|產品詳情
|https://www.ecovacs.com/hk/deebot-robotic-vacuum-cleaner/DEEBOT-X1-OMNI
DEEBOT X10 OMNI產品特點
|特點
|簡介
|
吸塵系統
|
-吸力：5000Pa 颱風吸力—強勁吸力去除床底積灰、寵物毛髮、縫隙殘渣，一次清掃達95% 潔淨率。
-擁有3L大容量自動智能集塵系統，可10秒自動快速清理塵盒，密封式集塵設計。
-長達75天無需清理垃圾。
|拖地系統
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-OZMO™ Turbo 2.0- 雙旋抹布高速對旋（180轉／min），向下增壓拖地 高、中、低水量自由選擇，4倍平均清潔力提升，有效去除豉油、咖啡頑等10種頑漬。
-規劃從遠至近的拖地路線。
|6合1智能充電站
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-自動清洗抹布： 雙旋抹布高速對旋去污，獨立清水、污水水箱，比手動拖地更加講究，清水洗布污水回收， 獨立處理，確保每次拖地亦維持抹布如新，每清潔一個區域，機械人自動返回充電站清洗抹布，每次拖地亦維持抹布潔淨，告別人手清理。
-熱風烘乾抹布：清潔完成後返回充電站，兩小時以熱風快速烘乾抹布，杜絕潮濕而引起異味和細菌滋生
-自動注水：機械人內置水箱，配合充電站持續注水，保持抹布濕潤，去污更持久；濕拖由遠到近，避免二次污染
-自動集塵：3L大容量，配搭全自動智能集塵系統， 10s自動快速清理塵盒，密封式集塵設計。
|智能科技
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-榮獲歐盟TÜV隱私安全認證
-AIVI™3D技術融合TrueDetect3D導航技術及AIVI™視覺識別技術，配合無人駕駛級AI處理器加上ECOVACS自研RGBD感測器，令機械人對家中環境信息更了解，實驗物理探測與視覺識別互相融合。
-APP客製化清潔模式，定時清潔、區域清掃等
-辨識地面類型，調整清潔方式為求做得更精準
-採用星光級960P鏡頭，可識別多種環境，微弱燈光下也顯示清晰。可隨時隨地遙距操作，進行視象對話，機身內置3咪清晰收音，隨時隨地與家人視象對話，隨時與家人實時互動。
-人形辨識系統，優先清潔無人房間。
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一句"OK YIKO" 乾淨晒
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ECOVACS首款智能AI語音助理YIKO聲源定位技術，無需通過第三方音箱，直接實現智能人機互動。無論身處家中任何地方，只需簡單呼喚”OK YIKO”，即時可以人機互動以對話完成工作。
「OK Yiko，clean my house」 - 啟動機械人使用自動模式清掃家中
「OK Yiko，come clean here」 - 召喚機械人在自己前方周邊清掃
「OK Yiko，stop vacuuming」- 停止清掃
「OK Yiko，return to base station」 - 召喚機械人返回充電站
|基本功能
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-充電站採用LED輕觸式按鍵設計
-機械人可越過高達 20 毫米門檻等障礙物
-在低電量時自動返回至基座，完成充電後回到之前的位置繼續清潔
-防跌落感應, 清掃樓梯區域時，透過下視傳感器監測，避免於清潔過程中跌落。
-支援多樓層地圖
-三層高效過濾，有效隔離微細粉塵毛屑
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責任編緝：蕭雅文