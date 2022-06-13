【元宇宙】王子首跟伍家謙對談NBA　邱勝翊盼親身來港打籃球

▲ 首次進軍元宇宙的《王子邱勝翊引爆籃球元宇宙》。

熱愛運動，特別鍾愛籃球的台灣藝人「王子」邱勝翊，首次進軍元宇宙的《王子邱勝翊引爆籃球元宇宙》節目，以一身籃球運動員造型avatar於Decentraland 中的Yahoo Metaverse內穿梭暢遊。他更與資深體育節目主持人伍家謙暢談今季最火紅的NBA 季後賽賽事，並參與數碼團隊特別設計的尋寶遊戲，展示其打機及運動的天賦及知識。

邱勝翊說：「大家都知道我是個籃球狂熱份子，小時候有想像過自己長大後要當籃球員，只是後來發現這樣的身高根本不可能。不過我從小就一直有打籃球，進了演藝圈也一樣。」

▲ 王子首跟伍家謙對談NBA 。

他指：「疫情前，每個星期三都會與圈內外的朋友約在一起打籃球。知道這次活動與籃球有關，就非常興奮，很想參加，加上我想多接觸元宇宙這個新概念，就拜託經紀人盡量調時間配合。」

於節目內，邱勝翊走進Yahoo Metaverse内與伍家謙於籃球場碰面，知道籃球場是以啟業運動場為藍本設計而成，更笑言下次有機會到香港時，希望東道主伍家謙可以帶路落場大顯身手！二人於節目中暢談自己對籃球及今季NBA季後賽賽事的獨到見解，盡展熱愛程度。

▲ 邱勝翊笑言自己平常有玩電子遊戲，所以控制avatar十分流暢。

粉絲們可於6月13日登入Yahoo Metaverse一同參加《王子邱勝翊引爆籃球元宇宙》活動，見證王子以穿上由藝術家Andy Gellenberg所設計的籃球球衣之avatar現身，並於元宇宙籃球場上大展球技！

邱勝翊笑言自己平常有玩電子遊戲，所以控制avatar十分流暢，而且能夠輕鬆完成元宇宙中的尋寶活動：「謝謝設計團隊的用心，avatar的造型很像我，特別是髮型，很可愛。」

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