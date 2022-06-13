【一樣的天空】米雪+林德信+郭東彩齊Jam歌　突破傳統作電音被《昭君出塞》

▲ 《一樣的天空》

電影《一樣的天空》透過4個單元展現追尋理想的熱誠，也希望從中促進文化傳承和融合。

當中單元之一《梨園荊夢》講述音樂系學生宇豪（林德信飾）和名伶鳴鳳（米雪飾）惺惺相惜，突破傅統大膽聯乘粤劇折子戲和流行音樂，拼湊出令人驚喜、融合中西文化的創意。

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電音版《昭君出塞》

有趣的是，演員除林德信（Alex）信外，戲中跟他一起組樂隊的徐浩昌（肥腸）和郭東彩都不懂樂器。但為拍攝同台Jam歌的戲份，Alex、肥腸和東東特別學習粵劇，更難得的是米雪和石修也願意抽空學習電子音樂，令演出更加逼真。

劇組更找來唱作歌手鄭嘉嘉創作了一首結合折子戲《昭君出塞》的電音歌曲《THE WAY昭君出塞》，讓米雪姐和Alex合唱。他們更突破粵劇體裁，以電子音樂伴奏演出折子戲。

Alex表示：「好高興與米雪姐合唱，她更以突破的粵劇糅合hip hop唱腔演唱，效果出乎意料之外，很有新鮮感！」米雪指：「今次粵劇與電子音樂crossover好潮，非常厲害。」

另外，鄭嘉嘉亦為《一樣的天空》創作主題曲《追夢者們》，並由Alex主唱，MV亦於今日（6月13日）發布。