【活學活用】中學生創建人工智能驅動機器船　協助清潔深水灣海上垃圾

▲ 香港中國婦女會中學一班同學創建人工智能驅動機器船。

全球各地紛紛展開人工智能課程，而學術界開始提倡將AI引進21世紀科技素養。香港中國婦女會中學一直重視社會服務，培養同學將所學的知識用諸社會，提升同學的解難和創新能力。該校校長楊志强感謝香港大學教育學院朱啟華副教授團隊年初推出人工智能素養教材套，促進初中學生人工智能認知、興趣和素養。日前，該校同學運用人工智能技術，製作機器船，協助清潔深水灣海上垃圾。

楊校長認為，同學除了考好公開試成績外，發掘潛能和提升學習興趣也是十分重要。而該校在初中原本設有的資訊科技課程中，善用課堂內外時間，為同學推行了一系列資訊科技的活動，讓學習不再只是停留在理論上，而是可以透過義工和社會服務，為香港環境污染問題出一分力。

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為培育年輕人對人工智能和資訊科技的興趣，該校早前開辦人工智能基礎課程和Python程式設計課程，當中已有10位同學順利考取Microsoft AI證書。

在這個活動，學生創建人工智能驅動機器船，應用跨學科知識，提升學生可持續發展和環境保護意識，培育學生科研興趣。有參與活動就讀中四的同學表示，一直對科研萌生興趣，有別於以往只在電腦室透過編程和軟件模擬人工智能原理，這個活動能夠令他學會解決一些人工智能技術所面對的現實困難，例如水底能見度低、海面大浪和背景雜訊等。透過建立接駁線路、機器學習和編寫程式，同學可以更容易地認識機器學習原理，讓學習不再停留在理論上，而是可以透過活學活用，以科技解決社會上的困難。

學生以往曾參與海灘清潔活動，收集海上垃圾。今年，學生初次以人工智能驅動機器船遙控收集垃圾，最初運用了遙控和GPS功能，後來更加入人工智能的技術，進一步加強自動化操作，以免收集到非垃圾的物件或生物，從中學生了解到不同技術的好處和侷限，促進問題解決能力，提升學習的真實性。

資訊科技科主任吳子傑老師認為，隨著人工智能對不同行業的應用漸越普及，人工智能已經成為資訊素養的重要的一環，學生不但需要認識AI背後的基本運作原理，還需要思考當中倫理議題，提升解難能力。

故此，學校資訊科技科已經開始在常規課程加入人工智能和Python編程的元素，與大專相關課程和本地科研企業合作，為同學提供跟得上科創潮流的課程，如雲端計算、智能聊天機械人製作、手機程式設計、藝術科技和無人機編程課程。

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責任編輯：陳麗薇