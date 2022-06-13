【泰國之旅】KKday x 泰旅局「泰國營 THAICATION」　$99偽泰國之旅玩遊戲送布吉機票

▲ KKday x 泰旅局於 6 月 25 日舉行「泰國營 THAICATION」。（圖片由kkday提供）

喜歡陽光與海灘，卻久久未能外遊的香港朋友，為了讓大家一解思鄉之情，泰國政府旅遊局香港辦事處處（下稱「泰旅局」）將在2022年6月25日，於長沙海邊民園 My Seaside Park 舉辦「泰國營 THAICATION」，有陽光與海灘之餘，現場還設有以下活動體驗：

1. 泰服體驗連輕泰妝（設成人及小朋友泰服）

2. Hava Massage 專業泰式按摩

3. Lemon Grass By Fast Gourmet 泰式Fusion菜工作坊

4. 享用泰國直送時令水果

5. 「泰」特色打卡位

另外，活動還得到HK Express贊助香港來回泰國布吉機票！泰國營 THAICATION參加者可於 13:15 開幕儀式環節參與現場有獎遊戲，即有機會獲得香港來回泰國布吉機票 1 張，名額 2 個！

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泰國營 THAICATION

日期：2022年6月25日

活動時間：13:00—18:30

地點：大嶼山長沙海邊民園

售價：HK99／位（大小同價）

另設自費活動：衝浪體驗課程、2 日 1夜觀星營具紮營趣

1.衝浪體驗課程（泰國營 THAICATION體驗參加者尊享「衝浪體驗」3折優惠）

KKday優惠：HK$289/位 （原價 HK$990） 學習基本衝浪安全、衝浪規則、安全地站在浪板衝浪等（約 45 分鐘）

2.泰國營 THAICATION 體驗參加者尊享「鑽石觀星營 2 日 1 夜紮營趣」6折優惠

KKday優惠：HK$1,260（原價 HK$2,100）

最多5人一個營，1歲以上小童需按1位成人計算

鑚石觀星營（4-5 人使用）X 1

自動充氣地墊及睡袋會按照入住人數提供數量

入營時間6月25日 7:00PM；退營時間 6月26日 中午12:00

3.泰國營THAICATION體驗參加者尊享「2 日 1 夜自攜營帳紮營趣」6折優惠

KKday優惠：HK$420（原價 HK$700）

最多3人一個營，1 歲以上小童需按 1 位成人計算。

露營營位 X 1

營地入場費

一個營帳 2-3 人使用

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責任編緝：蕭雅文