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【食物中毒】11人九龍城蟹仙海鮮蒸氣鍋用膳後不適　曾進食大黃奄蟹及珍珠蠔

社會 19:25 2022/06/13

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衞生署衞生防護中心表示，11人於九龍城蟹仙海鮮蒸氣鍋用膳後疑食物中毒。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（13日）表示，11人於九龍城龍崗道2至4號地下蟹仙海鮮蒸氣鍋用膳後疑食物中毒，他們曾進食大黃奄蟹及珍珠蠔。

衞生防護中心指，個案涉5男6女，年齡介乎14至70歲。他們6月3日於蟹仙海鮮蒸氣鍋晚膳，約4至42小時後出現腹痛、發燒、噁心、嘔吐及腹瀉病徵。其中6名受影響人士已求醫，無需入院，全部病人情況穩定。

防護中心提醒，市民在外進食時，應注意避免進食生的海產、要小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔，進食火鍋或燒烤時，要確保食物已徹底煮熟才進食。另外，在烹煮過程中，要小心處理並要徹底分開生和熟的食物。

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責任編輯：黃悅晴

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