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【公民科】齡記罰停賽1周後上書目表　與現代同列最貴公民科課本

社會 19:26 2022/06/13

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齡記出版公民科課本資料今日（13日）已加入適用書目表。（齡記網頁截圖）

公民與社會發展科推出將近1年，首批過審的公民科課本名單，大部分已於上周上載至教育局「適用書目表」網頁，供學校及公眾查閱，惟早前涉嫌「偷步」送公民科樣書到學校的齡記出版社，最終被罰「停賽」1周，課本資料今日（13日）始上榜，至今合共有來自7套課本應市，全部屬於中四級適用的主題1（「一國兩制」下的香港），而齡記課本料是7本之中最厚及最貴，與現代出版的課本售價同樣接近300元。

最新上載由齡記出版的公民科課本名為《新里程公民與社會發展》，據適用書目表顯示，該課本與最先上榜的6本課本，同樣早於5月13日通過初版評審。

據悉該出版社於上月底涉嫌偷步向部分學校發放通過初審的教科書樣書，最後被教育局要求即時回收；教育局於上周曾發文指，為公平起見，嚴禁出版社在課本覆檢程序未完成前公開課本及其相連學材或教材內容，如有違反，會按違規的嚴重性及出版社的過往紀錄考慮跟進行動，包括發出警告、延後將其課本資料上載至適用書目表網頁，甚或暫停接受有關出版社的課本送審一段時間等。

連同齡記，至今已有7套公民科中文版課本上榜，共涉6間出版社，其中教圖出版2套公民科課本；全部出版社都有出版高中通識教育科課本。另有3本英文版課本已過審，分別來自3間出版社。全部新書都未有印行本，部分出版社近日率先將電子版樣書發放予部分中學參考。

齡記課本將成7本課本之中最厚的一本，長達322頁，相較另外6本介乎268頁至312頁，差距不大，但價錢差異較大，介乎188元至288元，齡記課本以及現代出版的《現代公民與社會發展》最貴，2套均售288元，名創教育出版《新領域公民與社會發展》則售280元，最平的2套課本分別是《明報公民與社會發展》及《教圖公民與社會發展新里程》，同樣售188元。

部分公民科課本樣書內容已曝光，詳見以下報道：

【公民科】首批過審教科書指國安法平衡法治與人權 大型遊行示威圖文事例近乎絕迹

【公民科】送審公民科課本談參與國家事務裨益 聚焦中央助港抗疫及應對金融危機

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記者：馮琪雅

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