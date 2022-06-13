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【Disney+紀錄片】《光年正傳》本周四上映　深入彼思總部探索巴斯光年起源之路

娛樂 19:40 2022/06/13

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《光年正傳》

迪士尼與彼思招牌作《反斗奇兵》系列的人氣角色巴斯光年「單飛發展」，他首部個人電影《光年正傳》（Lightyear）將於本周四（6月16日）上映。

Disney+獨家播出彼思動畫製作室紀錄片《一飛衝天：與巴斯踏進光年之旅》（Beyond Infinity: Buzz and the Journey to Lightyear），深入彼思總部探索巴斯光年的起源「巴斯光年是甚麼人？」、究竟《光年正傳》如何製成？

珍貴花絮曝光

《一飛衝天：與巴斯踏進光年之旅》將會集合電影《光年正傳》的製作人、編劇、美術創作人員、配音演員等一眾最了解巴斯光年的幕後人員，詳細介紹巴斯的起源與進化。

當中包括：由角色的手繪概念圖開始，直至多年後如何將這造型轉化為人類英雄，以及深入研究這位全銀河系最著名的太空戰士對流行文化帶來的影響與衝擊，以至對彼思製作室仝人的意義。

紀錄片內含極度珍貴的手繪概念圖、創意人員的開會片段、資料搜集過程，以及基斯伊雲斯（Chris Evan）聲演巴斯的配音幕後花絮片段。

最新影片推介：黃婉華專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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