【非禮案】13歲少年屯門元朗踩單車抓臀連環非禮4女子　涉非禮被捕

▲ 13歲少年屯門元朗踩單車抓臀連環非禮4女子，涉非禮被捕。（警方提供）

屯門近日發生多宗非禮案，警方昨（12日）拘捕一名涉案13歲少年。

警方6月上旬分別接獲4名年齡介乎21至27歲女子報案，指在元朗區及屯門區被一名男童非禮，該名男童其後踏單車逃去。案件交由屯門警區重案組跟進。

人員經深入調查及情報分析後，昨日下午在旺角區拘捕一名13歲本地男童，涉嫌非禮。被捕人現正被扣留調查。行動中，人員檢獲一輛單車、一個頭盔及一批懷疑為被捕人犯案時身穿的衣物。

警方重申，「非禮」屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁十年，市民切勿以身試法。

據了解，其中一名懷疑涉案事主，事發後曾於社交平台講述被非禮的經過。她表示，於上周日（5日）跑經屯門海皇路時，一名「身穿白色短袖上衣，戴住深色單車頭盔，約1米65至1米75高、身材偏瘦」的男子踩單車從後接近事主。事主指，當她下意識讓路時，該男子「突然好大力咁揸左我右邊patpat一下」，隨即踏單車絕塵而去。事主不甘受辱，大呼非禮，並嘗試追上色狼。惟追至屯門湖康診所對出紅綠燈位時，色狼已逃去無蹤。事主其後報案。

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記者：黃穎津