【寵物情緣】屈居金魚街樓上舖專賣百萬孔雀魚　80後老闆難捨熟客堅持唔執

▲ 80後Jacky屈居金魚街樓上舖賣孔雀魚，他因難捨熟客堅持唔執。

孔雀魚，又名百萬魚，非價值連城而得名，全因牠們「好生養」，幾乎每月產子一次，每次由數十至上百條不等。體色亦如孔雀般鮮艷奪目，觀賞度極高，難怪令不少魚友着迷。

在旺角金魚街裏，就有間香港孔雀魚專門店樓上舖，店內整齊地放滿了一格格魚缸，除養了數以千條孔雀魚外，也埋藏了80後老闆鄒豪杰（Jacky）與這班「仔女」10幾年來的「恩怨情仇」。

▲ 於澳洲開始迷上孔雀魚，他說當時實在太鍾意，寧願慳自己的衣食住行，花費在魚身上的絕不能慳。（黃建輝攝）

曾經，這裏是香港唯一的孔雀魚專門店。要成功來到Jacky的舖頭，首先要知「窿路」，皆因店子位處樓上舖，又鮮有宣傳，僅在窗外貼上「百萬孔雀魚」幾隻字。再來就是要征服幾層唐樓樓梯，少點腳骨力也不行。「我每星期也要捧着30、40斤新魚上來呀！」Jacky笑說。

以水族店來說，Jacky的舖頭可算是非常乾淨。兩邊整齊地擺放了共3行的魚缸，最頂行是稀有的貴價靚魚，中間是較常見的中價魚，底行則是由他自家繁殖的魚BB，每個「格仔缸」內各養了一個品種的孔雀魚，全店總共百多個，款款外形顏色均不同，花團錦簇。

任性輟學再重讀

不過，與一般魚友不同，Jacky說他之所以會迷上孔雀魚，全因錢作祟。想當年他無心向學，完成中四上學期後便輟學，去做麥當勞及超市搬貨搵錢。但後來為了追女仔，18歲時又走去間Band 3中學，再由中三讀起。

▲ 孔雀魚的體色如孔雀般鮮艷奪目，品種繁多，亦因繁殖能力強而有百萬魚之美譽。

「重讀後試過考全班第一，會考更有20幾分。可惜中六、七時又掛住參加學會及去美國參加科學比賽，沒心機讀書。加上已經22歲，覺得無謂浪費時間讀大學，索性去澳洲Working Holiday。」

惟這些任性的決定，就奠定了他與孔雀魚的緣份。

在澳洲時，試過在農場摘士多啤梨、在羊肉廠搬貨，甚至做Contractor幫Working Holiday的人洽談工作。恰巧同屋主家中有個一米大的荒廢魚缸，他叫我試養魚，上網搵資料時發現孔雀魚是種極易繁殖的觀賞魚，如成功的話說不定能無本生利，於是就開始接觸了。

衝動開魚場險滯銷

經過不斷的學習及實踐後，Jacky漸漸掌握到養孔雀魚的竅門。在兩年工作假期完結後，他索性用打工儲來的10萬元，到深圳開了個3,000呎的孔雀魚繁殖場，由他一手一腳打理。「我繁殖出來的魚好靚，可惜香港沒有舖頭願意收，就算有，也是1蚊條量產型的低水準價位，但我的魚是精品型呀，不止這個價。」

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現實不似預期，他惟有轉陣面對，試過去天光墟擺檔。

星期五凌晨起身撈魚打袋入箱，拉着阿婆返鄉下的車仔過關回來。當時並不流行擺街邊檔賣孔雀魚，但沒辦法，自己沒接觸過本地賣魚情況，連金魚街都沒去過就雄心壯志開魚場，一心只想賺錢。

後來他發現擺天光墟也非長遠之計，一對靚孔雀魚僅賣30元，生意好極也賺不多。加上他養魚是不計成本，餵的糧要最好，設備要最佳，魚才會靚，賺來的幾千元能維持魚場成本，也應付不到生活，更要倒貼儲蓄。

擺小販檔租網賣魚

他再轉場到金魚街某唐樓樓梯口擺小販檔，但個多月就被拉到警署。幸而後來他求得附近水族店，租了舖頭門口的鐵絲網給他賣魚。不足一年，他再遇上位好心老闆，願意出租部分魚缸，總算有自己的「小舖位」及招牌。約一年多後，他更頂手現址的樓上舖，辛苦多年，他的孔雀魚們也終於有個安定的「家」。

▲ 80 後鄒豪杰5年多前開設了當時香港唯一的孔雀魚專門店，他手上抱着的貓店長榛子及另一隻貓貓栗子，是開業時送給韓籍太太的禮物。（黃建輝攝）

「有段時間遇過很多阻滯，曾想過放棄。如起初租的缸是沒有間隔，我就DIY用膠板間開，但水在罅隙間仍流通。當時入了批病魚，一條有事，結果一夜間整缸魚死晒，共千多條，後來就換了批自己設計的魚缸。」

而這3年多的游擊賣魚經歷，也令他心力交瘁。

當時積蓄已洗得七七八八，租缸的舖位又結業，不能再寄人籬下，心想如找不到舖位就算了。但想起那班曾經於周六、日準時等你來港、每次會買逾10對魚，甚至現時沒養魚但仍會聯絡的熟客，就想堅持下去。辛苦做出來的事如沒人欣賞，就會沒動力去做，我的動力就源自他們。

▲ Jacky對質量有要求，唔靚唔賣，通常會先篩走一批魚，但絕不丟棄，而是放在一個廢棄缸中，讓牠們在「安老院」度過餘生。（黃建輝攝）

熟客支持撑下去

賣的孔雀魚品質高，口碑好兼耐養，也是Jacky的店至今仍能生存的一大原因。

其實於80年代時，香港有孔雀魚協會，高峰時期更有幾間專門店，但因為養這款魚的損耗率較高，又像湊仔般，花的心機時間實在太多，在不划算下大家就選擇退場，我是幸運能在真空期時開店。我不會說自己再次帶起了孔雀魚的熱潮，只是保持香港孔雀魚不死。

縱然Jacky於閒談間，經常將「繁殖到新品種非甚麼馨香事」、「我只是好彩做得住」等說話掛在嘴邊，但從他默默地坐在魚缸旁，為一班「囝囝囡囡」換水和餵糧的眼神來看，那種喜歡是藏不住的。或許正如他所言：「鍾意養嘢嘅人，都是攞苦嚟辛。」

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孔雀魚壽命僅一年 難適應大變化環境

孔雀魚屬小型觀賞魚，產地遍布全球，如德、美、日本等，現時大部分都是人工繁殖，因顏色鮮艷及品種多，深受魚友歡迎。牠們是卵胎生魚類，繁殖力雖強，但相對生命周期較短，一般壽命僅得一歲多。

Jacky說80、90年代最流行玩孔雀魚，一對稀有品種動輒高達數千元。其品種分類及命名則是靠基因而定，猶如拼圖般。如白子粉紅蛇王，白子即白化，會有紅眼睛；粉紅即體色是粉紅，而蛇王即尾鰭有如迷宮般疏而大的紋理。另外還有蕾絲（較密的迷宮紋）、玻璃（身體呈透明）及緞帶（有長腹臀鰭）等。

▲ Jacky提醒，新魚買回家後不能立即放到缸內，要進行「對水」步驟，即逐少將魚缸的水摻進袋中，令水質變化減至最慢，讓魚慢慢適應，約一兩小時便可。（受訪者提供）

他亦提醒，照顧孔雀魚需有一定耐性，如想魚仔大得快又靚，要勤力每日換水兼餵兩至三餐，每餐先餵乾糧，再餵豐年蝦等濕糧。「孔雀魚對環境變化相對較敏感，要盡量將變化減至最慢，就會好好養。」

記者︰黃依情