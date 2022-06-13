【快速測試】5區污水呈陽性當局派53.4萬快測包　涉荃灣麗城花園、油尖旺柏景灣等

▲ 5區污水呈陽性當局派53.4萬快測包，涉荃灣麗城花園、油尖旺柏景灣等。（政府新聞處）

因應東區、九龍城、油尖旺、西貢及荃灣區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（13日）表示，東區民政事務處、九龍城民政事務處、油尖旺民政事務處、西貢民政事務處及荃灣民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約534,000套快速測試套裝。

東區：鯉景灣及太古城

九龍城區：窩打老道、巴富街、嘉齡道及石鼓街附近一帶住宅

油尖旺區：富榮花園、海富苑、柏景灣及帝柏海灣

西貢區：彩明苑、都會駅、翠嶺峰及翠塘花園

荃灣區：麗城花園第一至三期、灣景花園、韻濤居、翠濤閣及蔚景花園

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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記者：黃穎津