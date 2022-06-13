  • 29°C
香港時間 : 2022613日 (週一) 20:55
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【快速測試】5區污水呈陽性當局派53.4萬快測包　涉荃灣麗城花園、油尖旺柏景灣等

社會 20:42 2022/06/13

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

5區污水呈陽性當局派53.4萬快測包，涉荃灣麗城花園、油尖旺柏景灣等。（政府新聞處）

因應東區、九龍城、油尖旺、西貢及荃灣區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（13日）表示，東區民政事務處、九龍城民政事務處、油尖旺民政事務處、西貢民政事務處及荃灣民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約534,000套快速測試套裝。

  • 東區：鯉景灣及太古城
  • 九龍城區：窩打老道、巴富街、嘉齡道及石鼓街附近一帶住宅
  • 油尖旺區：富榮花園、海富苑、柏景灣及帝柏海灣
  • 西貢區：彩明苑、都會駅、翠嶺峰及翠塘花園
  • 荃灣區：麗城花園第一至三期、灣景花園、韻濤居、翠濤閣及蔚景花園

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【第五波疫情】消息：灣仔跳舞中心疑爆疫11人中招　染疫男導師曾教兩班
今日 16:17
【第五波疫情】消息：灣仔跳舞中心疑爆疫11人中招　染疫男導師曾教兩班
【學校疫情】今錄275宗學校呈報陽性個案　4間學校現群組感染
今日 16:39
【學校疫情】今錄275宗學校呈報陽性個案　4間學校現群組感染
【第五波疫情】港大即時繁殖率升至2.03　歐家榮：社區傳播增加屬預期之內
今日 17:06
【第五波疫情】港大即時繁殖率升至2.03　歐家榮：社區傳播增加屬預期之內
【變種病毒】麗豪航天城酒店2名清潔工確診　其中1人涉BA.4或BA.5
今日 16:57
【變種病毒】麗豪航天城酒店2名清潔工確診　其中1人涉BA.4或BA.5
【3區污水陽性】當局派21萬快測包　涉葵青葵涌邨、離島迎東邨等
今日 17:21
【3區污水陽性】當局派21萬快測包　涉葵青葵涌邨、離島迎東邨等

你可能感興趣

【第五波疫情】消息：灣仔跳舞中心疑爆疫11人中招　染疫男導師曾教兩班
今日 16:17
【第五波疫情】消息：灣仔跳舞中心疑爆疫11人中招　染疫男導師曾教兩班
【學校疫情】今錄275宗學校呈報陽性個案　4間學校現群組感染
今日 16:39
【學校疫情】今錄275宗學校呈報陽性個案　4間學校現群組感染
【第五波疫情】港大即時繁殖率升至2.03　歐家榮：社區傳播增加屬預期之內
今日 17:06
【第五波疫情】港大即時繁殖率升至2.03　歐家榮：社區傳播增加屬預期之內
疫情 新冠肺炎疫情 快速測試 快速測試套裝 彩明苑 鯉景灣 都會駅 Metro Town 衞生署 衞生防護中心 民政事務總署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【第二期消費券】 第二期消費券8月7日陸續發放發放　八達通分三次發放【不斷更新】
今日 16:09
【第二期消費券】 第二期消費券8月7日陸續發放發放　八達通分三次發放【不斷更新】
【鄭欣宜演唱會】許廷鏗與欣宜同行走過高低　Alfred為Joyce任嘉賓完成七年之約
今日 12:20
【鄭欣宜演唱會】許廷鏗與欣宜同行走過高低　Alfred為Joyce任嘉賓完成七年之約
【父親節2022】繼父病逝學懂珍惜眼前人　張彥博與生父關係更密切：只希望爸爸身體健康
16:57 2022/06/10
【父親節2022】繼父病逝學懂珍惜眼前人　張彥博與生父關係更密切：只希望爸爸身體健康