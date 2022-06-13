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【防疫措施】28間酒吧及10間餐飲處所涉違防疫規例　遭停業或停晚市最多14天

社會 22:07 2022/06/13

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28間酒吧及10間餐飲處所涉違防疫規例，遭停業或停晚市最多14天。（資料圖片）

食環署及警方在過去三日的聯合行動中共巡查了266間餐飲處所（包括152間酒吧／酒館）及9間其他處所，食環署亦另外在各分區巡查了共1,142間餐飲處所（包括89間酒吧／酒館）及392間其他處所。28間位於中西區、灣仔區、東區、油尖區、旺角區、深水埗區、九龍城區、黃大仙區、屯門區、北區及大埔區的酒吧／酒館負責人及10間位於灣仔區、東區、南區、旺角區、葵青區、荃灣區、屯門區、元朗區及西貢區的其他餐飲處所負責人涉嫌違反指示，食環署已向他們展開檢控程序。

食環署亦已要求相關處所採取減低傳播風險的相應措施，15間酒吧／酒館及10間其他餐飲處所因違規須於執法人員發現違規情況後的翌日起，在下午6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並限制每枱人數上限不多於二人，為期3、7或14天不等；而13間酒吧／酒館因違規則須於執法人員發現違規情況後的翌日起，關閉處所7天或14天。

此外，食環署亦於酒吧／酒館向15名涉嫌沒有符合快速抗原測試記錄的檢查的員工，7名涉嫌違反每桌人數上限的顧客，2名涉嫌沒有佩戴口罩的員工、1名涉嫌違反「疫苗通行證」規定的員工及1名同時涉嫌違反掃描「安心出行」場所二維碼規定及「疫苗通行證」規定的顧客發出定額罰款通知書。食環署亦於其他餐飲處所向1名涉嫌違反掃描「安心出行」場所二維碼規定的顧客、1名涉嫌違反「疫苗通行證」規定的員工及1名涉嫌沒有佩戴口罩的員工發出定額罰款通知書。在聯合行動中，警方也有採取執法行動。

餐飲業務負責人違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）或「疫苗通行證」的規定及指示可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。身處餐飲處所或其他指明處所的人士亦須遵從適用於他們的要求；違反有關規定即屬犯罪，最高可被罰款10,000元，或可藉繳付定額罰款5,000元解除因該罪行而須負的法律責任。此外，顧客在餐飲處所內違反同坐一桌人數上限的規定，可按《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被定額罰款5,000元；在非餐桌飲食時沒有佩戴口罩的人士，可因觸犯《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）被定額罰款5,000元。

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記者：黃穎津

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