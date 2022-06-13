【強制檢測】44處場所納入強檢公告 涉屯門八月花及荃灣吉野家等食肆【附名單】
社會 22:18 2022/06/13
政府今晚公布將44處納入強制檢測公告，當中包括7間食肆，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月14日或15日之前完成檢測。詳情名單名檢測日期，可即睇【下一頁】：
6月7日至13日期間，身處下列地點逾兩小時的人士：
- 灣仔肇輝臺7號騰黃閣
- 尖沙咀凱旋門朝日閣
- 屯門富健花園11座
- 馬鞍山錦龍苑龍昇閣
- 深井麗都花園4座
- 香港仔漁歌街5號碧麗大廈
- 將軍澳頌明苑冠明閣
- 東涌藍天海岸影岸．紅B座(第8座)
- 長沙灣保安道18號喜雅1座
- 鴨脷洲悅海華庭3座
- 馬灣珀麗灣7座
- 馬鞍山聽濤雅苑8座
- 灣仔莊士敦道60號嘉薈軒
- 旺角君柏6座
- 半山區聯邦花園威尼斯閣
- 旺角帝峯．皇殿6座
- 香港仔田灣街12號南津．迎岸
- 觀塘協和街303號協威園A座
- 筲箕灣耀東邨耀樂樓
- 北角健康村3期黃菊樓
- 鴨脷洲海怡半島美軒閣
- 牛池灣彩輝邨彩葉樓
- 大埔宏福苑宏泰閣
- 東涌逸東(一)邨福逸樓
- 紅磡海逸豪園16座
- 灣仔駱克道254-260號四海大廈
- 大角咀頌賢花園1座
- 西營盤荔安里11-13號利安大廈
- 沙田水泉澳邨山泉樓
- 葵涌葵俊苑葵豐閣
- 天水圍天富苑榮富閣
- 屯門良景邨良傑樓
- 馬鞍山新港城B座
- 深水埗界限街27-41號恒順大樓
- 荃灣荃景花園1座
- 黃大仙黃大仙下邨龍達樓
- 流浮山深灣畔1座
食肆(指明期間及時段)：
- 唯一雲貴川風味－－荃灣四陂坊13號地下（6月8日09:30 ~ 10:15）
- 兆和茶餐廳－－荃灣兆和街 36 號地下（6月10日06:15 ~ 07:00）
- 為食火鍋公司－－觀塘創業街13號萬泰利廣場地下C鋪（6月8日12:15 ~ 13:15）
- 牛気－－東涌東薈城1樓119號鋪（6月8日18:30 ~ 20:30）
- 八月花－－屯門VcityMTR層M-50號鋪（6月9日13:00 ~ 14:00）
- 海興廚房－－屯門青菱徑6號富麗大廈地下A鋪（6月9日09:15 ~ 09:45）
- 吉野家－－荃灣富華中心地下A1, C, E, F&G鋪（6月7日12:15 ~ 13:15）
責任編輯：黃小冰