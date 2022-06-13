【槍擊案】中環槍擊案5人被控　警方懸紅25萬籲市民提供消息

▲ 警方懸紅25萬籲市民提供消息。（政府新聞處）

上周五（10日）凌晨時分中環雲咸街發生槍擊案。警方現正懸紅25萬元，呼籲市民就案件提供消息。

案發於6月10日凌晨時分，7名男子於雲咸街34號外手持利刀襲擊在場的車隊，受襲車隊的1名男子據報使用槍械向1名刀手開槍，刀手中槍受傷。

案中共有3名男子受傷，包括上述1名腹部受槍傷的非華裔男子。警方在現場檢獲1粒彈頭、1粒彈殼及9把利刀，懷疑與案有關。案件中，共有5名男子因涉嫌企圖傷人及藏有攻擊性武器被捕，當中包括1名24歲本地男子及4名年齡介乎23至42歲的非華裔男子。5人已被控合共一項「企圖有意圖而傷人」罪及各一項「管有攻擊性武器」罪。

案件現由有組織罪案及三合會調查科跟進調查，由於案件涉及暴力及槍械，警方亦與其他執法部門積極聯繫、交流情報，務求盡快將所有涉案者繩之於法。警務處副處長（行動）袁旭健今日（13日）與入境處及海關高層人員召開特別會議，商討進一步加強合作，採取聯合行動，嚴厲打擊此等嚴重罪案。

警方呼籲市民，如有任何涉案資料提供，或知悉涉案槍械或使用槍械者的下落，請盡快致電999或6277 1708與有組織罪案及三合會調查科聯絡。

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記者：黃穎津